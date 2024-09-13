سر الدوران الغامض للثقب الأسود العملاق في درب التبانة

كشف علماء الفلك الذين يدرسون الثقب الأسود الهائل في مجرة درب التبانة، ساجيتاريوس A، عن "دليل دامغ" قد يساعد أخيرًا في فك لغز تاريخه الغامض. تشير الملاحظات من التلسكوب الذي يراقب هذا الثقب الأسود إلى احتمال وجود اندماج سري في ماضيه، وهو ما قد يفسر دورانه غير المعتاد. يقع ساجيتاريوس A على بُعد 26,000 سنة ضوئية من الأرض، ويُعتبر تكتلاً هائلًا في الزمكان، بوزن يقدر بأربعة ملايين مرة ضعف كتلة الشمس وقطر يبلغ 14.6 مليون ميل (23.5 مليون كيلومتر).

ووفقا مجلة Live Science ، لا يزال أصل الثقب الأسود ساجيتاريوس A وسرعة دورانه المدهشة واتجاهه المختلف عن بقية المجرة غير واضحين تمامًا. تكشف البيانات التي جمعها التلسكوب الذي التقط أول صورة للثقب الأسود في عام 2022 عن دليل يشير إلى أن ساجيتاريوس A* نشأ من اندماج كارثي مع ثقب أسود عملاق آخر قبل مليارات السنين، ولا يزال يحمل آثار هذا الاصطدام العنيف.

في بيان، قال ييهان وانج، الباحث الرئيسي للدراسة وعالم الفيزياء الفلكية في جامعة نيفادا في لاس فيجاس: "يمهد هذا الاكتشاف الطريق لفهم كيفية نمو الثقوب السوداء الهائلة وتطورها." وأضاف: "يشير الدوران غير المتوازن بشكل كبير لـ ساجيتاريوس A إلى أنه ربما اندمج مع ثقب أسود آخر، مما أدى إلى تغيير كبير في سرعة واتجاه دوران."

تأثير دوران الثقب الأسود

ووفقًا لمجلة SCI NEWS، يعتقد العلماء أن الثقب الأسودالعملاق بدأ مثل غيره من الثقوب، حيث ولد من انهيار نجم عملاق أو سحابة غازية قبل أن يبدأ في ابتلاع أي مادة تقترب منه. وبعد أن نما إلى حجم هائل، يمكن للثقوب السوداء أن تتغذى أيضًا على ثقوب سوداء هائلة أخرى. يسحب الثقب الأسود الدوار الزمكان والمادة القريبة منه أثناء دورانه، مما يسبب ضغط الزمكان حوله. وعند النظر إلى الثقب الأسود من الأعلى، على طول مسار أي نفاثة ينتجها، يكون شكل الزمكان دائريًا. ومع ذلك، عند النظر إلى الثقب الأسود الدوار من الجانب، يظهر الزمكان بشكل يشبه كرة القدم. وكلما زادت سرعة الدوران، زاد تسطح شكل كرة القدم.

تأثير اندماج المجرات على الثقب الأسود

تحدث تداخلات الثقوب السوداء الهائلة عندما تندمج مجرات بأكملها. تشير النتوءات والانحناءات في قرص درب التبانة إلى أن المجرة قد تكون اصطدمت بما لا يقل عن اثنتي عشرة مجرة أخرى خلال الـ 12 مليار سنة الماضية. ومع ذلك، لا يزال علماء الفلك غير متأكدين من مدى تأثير اندماج الثقوب السوداء في تكوينها الهائل، أو ما إذا كانت هذه التمزقات في الزمكان يمكن أن تنمو إلى أحجام مذهلة ببساطة عن طريق استهلاك الغاز والغبار.

وفيما يتعلق بأصول ساجيتاريوس A، استخدم الباحثون في الدراسة الجديدة بيانات من تلسكوب أفق الحدث لإنشاء نموذج لسلوك الثقب الأسود عبر الزمن. أظهرت المحاكاة أن الدوران غير المعتاد للثقب الأسود - الذي لا يتماشى تمامًا مع دوران مجرتنا - يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال حدث اندماج هائل مع ثقب أسود من مجرة أخرى.

درب التبانة والثقب السوداء To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ن.ف.د (Live Science مجلة)