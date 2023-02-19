 سر أجود أنواع زيت الزيتون من اسبانيا | يوروماكس | DW | 19.02.2023

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يوروماكس

سر أجود أنواع زيت الزيتون من اسبانيا

يمكن العثور على زيت الزيتون في كل مطبخ أوروبي، رغم تباين سعره وجودته بشكل كبير. في مقارنة أوروبية تبين أنه يتم إنتاج معظم زيت الزيتون في إسبانيا. فما الذي يميزه؟

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