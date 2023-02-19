سر أجود أنواع زيت الزيتون من اسبانيا

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يمكن العثور على زيت الزيتون في كل مطبخ أوروبي، رغم تباين سعره وجودته بشكل كبير. في مقارنة أوروبية تبين أنه يتم إنتاج معظم زيت الزيتون في إسبانيا. فما الذي يميزه؟
تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟
فيما توجه الدول الأوروبية اهتمامها إلى مناطق الصراع المباشر مع روسيا في شرق وشمال القارة العجوز، يبدو أن المنطقة المغاربية تعود للأضواء كبؤرة صراع جديدة، وثمة مؤشرات على سعي روسي حثيث رغم الانتكاسات بعد غزو أوكرانيا.
أكدت الدوحة أنها لن تحول شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا هذا الشتاء، بالتزامن مع سعي بروكسل لتغيير قواعد سوق الغاز بهدف خفض الأسعار. وتقدم المفوضية الأوروبية اليوم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا برز على السطح مجددا ملف توريد الطاقة. فقد أدت المطالبة بفرض عقوبات تتعلق بهذا القطاع والتهديدات الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للاندفاع لإيجاد بدائل. لكن هل هناك مقترحات مفيدة فعلا؟
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