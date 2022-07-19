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سريلانكا في خضم أزمة اقتصادية وسياسية وسط تفاقهم مشكلة الجوع

سريلانكا تعاني من المجاعة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدت لتغيير الحكومة هناك. التقرير يلقي الضوء على معاناة العوائل هناك. تاجر يقول إن السبب هو عدم وجود وقود لنقل المواد الغذائية إلى الأسواق.