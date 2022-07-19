سريلانكا في خضم أزمة اقتصادية وسياسية وسط تفاقهم مشكلة الجوع

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سريلانكا تعاني من المجاعة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدت لتغيير الحكومة هناك. التقرير يلقي الضوء على معاناة العوائل هناك. تاجر يقول إن السبب هو عدم وجود وقود لنقل المواد الغذائية إلى الأسواق.
في البداية كانت جائحة كورونا والآن التضخم وأزمة الطاقة وارتفاع سعر الفائدة، ما يهدد دولا فقيرة بالإفلاس بينها دولة عربية. البنك الدولي يريد منع حدوث السيناريو الأسوأ، والخبراء يحذرون من انعكاسات ذلك على باقي دول العالم.
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