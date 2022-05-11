 سريلانكا: خطر الإفلاس يخيم على الدولة | العولمة 3000 | DW | 02.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

سريلانكا: خطر الإفلاس يخيم على الدولة

تمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.

مشاهدة الفيديو 05:48

المزيد من المركز الإعلامي

تمديد حظر التجول في سريلانكا بعد أيام من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف دامية، والمتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس

تمديد حظر التجول في سريلانكا بعد أيام من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف دامية 11.05.2022

الدولة الإيرانية تطلق تطبيقاً للمواعدة والتوسط للزواج هو الأول من نوعه في البلاد.

تطبيق للمواعدة والزواج في إيران 25.07.2021

انتشرت في المدن اللبنانية في الآونة الأخيرة عربات التوك توك، في مشهد لم يكن مألوفاً حتى الأمس القريب.

عربات التوك توك في لبنان 04.10.2021

بعد مرور حوالي 100 على خروج القوات الأجنبية في أفغانستان، يعاني السكان من الفقر وسوء المعاملة.

أفغانستان تواجه خطر الانهيار الاقتصادي والمجاعة 14.12.2021

المزيد العولمة 3000

DW Sendung Global 3000 Südafrika / Global Snack / DW Roosterkoek

أكلات عالمية: شطيرة جنوب إفريقيا 02.07.2022

Sie sind die letzten ihrer Art - die Araukarien im Süden Chiles. Abholzung und Klimawandel haben den Bestand schrumpfen lassen. Dabei gehören sie zu den ältesten Baumarten der Welt, die schon zu Zeiten der Dinosaurier wuchsen. Doch im Gebiet der indigenen Mapuche-Pehuenche wachsen sie noch. Rechte: sind gegeben

تشيلي: الشعوب الأصلية تحمي غابات الأراوكاريا 02.07.2022

DW Sendung Global 3000 Planet A / Schiffstransporte/ DW Frachtschiff

التكلفة الحقيقية للشحن البحري 02.07.2022

سريلانكا وخطر الإفلاس العام

العولمة 3000 - سريلانكا وخطر الإفلاس العام 02.07.2022

اقرأ أيضا

Police use water cannon to disperse Medical University students during a protest demanding President Gotabaya Rajapaksa to step down, near the President's House, amid the country's ongoing economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, May 29, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

خبراء يحذرون من الأسوأ.. الإفلاس يهدد دولا فقيرة إحداها عربية! 29.06.2022

في البداية كانت جائحة كورونا والآن التضخم وأزمة الطاقة وارتفاع سعر الفائدة، ما يهدد دولا فقيرة بالإفلاس بينها دولة عربية. البنك الدولي يريد منع حدوث السيناريو الأسوأ، والخبراء يحذرون من انعكاسات ذلك على باقي دول العالم.

An elderly man carries a gas bottle on a cart with one hand and a bag of bread with the other hand, in Ariana downtown, northern Tunisia, at the third day of the general confinement imposed by the authorities in order to slowdown the spread of the novel coronavirus that causes the Covid-19 disease. The governorate of Ariana has recorded the second highest number of confirmed cases of coronavirus contamination in Tunisia, on March 24, 2020. (Photo by Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto)

أزمة اقتصادية خانقة في تونس ـ "الهدوء الذي يسبق العاصفة"؟ 18.02.2022

شرعت تونس في نقاشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم موازنتها التي تعاني من عجز منذ عام 2011، بيد أن الصندوق يطالب ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل التونسيين وقد تشعل شرارة ثورة شعبية جديدة.

People and security forces talk under a bridge, in Sohar, Oman, Tuesday, May 25, 2021. On Tuesday, dozens of protesters angry over firings and the poor economy of Oman marched in Sohar, a city some 200 kilometers northwest of the capital, marking a third day of demonstrations in the typically subdued sultanate. (AP Photo)

احتجاجات عُمان.. بداية "ربيع عربي" خليجي أم سحابة صيف عابرة؟ 27.05.2021

اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في سلطنة عمان البلد المستقر نسبياً في منطقة مشتعلة. فيديوهات أظهرت استنفار قوات الأمن واستخدامها الغاز المسيل للدموع. هل تكون بداية "ربيع عربي جديد" أم أنها مجرد زوبعة في فنجان؟

HAFTASONU UYGULANACAK OLAN SOKAGA CIKMA KISITLAMASI ONCESINDE VATANDASLAR EMINONU’NE AKIN ETTI. COK SAYIDA VATANDAS KISITLAMA ONCESINDE BURADAKI DUKKANLARA GELEREK SON ALISVERISLERINI YAPTI (FOTO: ISTANBUL,DHA)

الأزمة الاقتصادية في تركيا.. لا ضوء في نهاية النفق! 16.02.2021

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الأزمة الاقتصادية. لقد استطاع وقف تراجع العملة. لكن خبراء يرون أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر. ويتعجب البعض من إعلانه عن "مهمة القمر" في زمن الأزمة الاقتصادية!