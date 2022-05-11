سريلانكا: خطر الإفلاس يخيم على الدولة

أزمة اقتصادية خانقة في تونس ـ "الهدوء الذي يسبق العاصفة"؟

شرعت تونس في نقاشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم موازنتها التي تعاني من عجز منذ عام 2011، بيد أن الصندوق يطالب ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل التونسيين وقد تشعل شرارة ثورة شعبية جديدة.