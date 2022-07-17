 سريلانكا .. تواصل الاحتجاجات وتدهور مستمر للأوضاع | DW الأخبار | DW | 17.07.2022

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سريلانكا .. تواصل الاحتجاجات وتدهور مستمر للأوضاع

يسود هدوء حذر في العاصمة السريلانكية في ظل استمرار الاحتجاجات وترقب لاختيار رئيس جديد للبلاد قريبا. البرلمان يحسم الاختيار بين أربعة مرشحين.

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ARCHIV - 04.02.2021, Sri Lanka, Colombo: Gotabaya Rajapaksa (M), Präsident von Sri Lanka, spricht neben Armeechef Shavendra Silva (l) und Sudarshana Pathirana (r), Chef der Luftwaffe, während der Feierlichkeiten zum 73. Unabhängigkeitstag Sri Lankas. Als Konsequenz aus den Massenprotesten in Sri Lanka hat Präsident, Gotabaya Rajapaksa, seinen Rücktritt zum 13. Juli angekündigt. (zu dpa «Sri Lankas Präsident kündigt Rücktritt für kommenden Mittwoch an») Foto: Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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