سريلانكا .. تواصل الاحتجاجات وتدهور مستمر للأوضاع

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يسود هدوء حذر في العاصمة السريلانكية في ظل استمرار الاحتجاجات وترقب لاختيار رئيس جديد للبلاد قريبا. البرلمان يحسم الاختيار بين أربعة مرشحين.
أكدت سلطات جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه، وأنه تم نقله لمكان لم يتم الكشف عنه. جاء ذلك عقب ما تردد عن فرار الرئيس وزوجته من سريلانكا بعد أيام من اقتحام محتجين لبيته وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
بعد ساعات من فراره من مبنى الرئاسة الذي اقتحمه محتجون، أعلن رئيس سريلانكا موافقته على التنحي الأسبوع المقبل، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للتنحي، لكن المحتجين أضرموا النار في منزله.
اضطر رئيس سريلانكا الهارب غوتابايا راجاباكسا إلى الفرار مجدداً لكن هذه المرة من المالديف على متن طائرة سعودية بعد الاستقبال العدائي الذي لقيه عند وصوله هناك. وتقارير عن رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
اقتحم آلاف المتظاهرين مقر الإقامة الرسمي للرئيس السريلانكي وسط غضب شعبي متصاعد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. يلقي المتظاهرون باللوم على الرئيس ويحملونه مسؤولية الأزمة ويطالبون بتنحيه عن منصبه.
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