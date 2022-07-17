سريلانكا .. تواصل الاحتجاجات وتدهور مستمر للأوضاع

رئيس سريلانكا يفر إلى المالديف وإعلان الطوارئ في البلاد

أكدت سلطات جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه، وأنه تم نقله لمكان لم يتم الكشف عنه. جاء ذلك عقب ما تردد عن فرار الرئيس وزوجته من سريلانكا بعد أيام من اقتحام محتجين لبيته وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.