سريلانكا: تسعة انتحاريين بينهم امرأة نفذوا تفجيرات عيد الفصح

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في سريلانكا إلى 359 قتيلا، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2019). ويعود ارتفاع الحصيلة إلى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات الى إصابة نحو 500 شخص بجروح.

وقال نائب وزير الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردين للصحفيين اليوم الأربعاء إن بين القتلى 39 أجنبيا. وقالت شرطة سريلانكا إن التحقيقات أكدت وجود تسعة مفجرين انتحاريين تم تحديد هوية (وليس اعتقال) ثمانية منهم.

ومن جانبها قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا الأربعاء إن واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بتفجيرات عيد القيامة، لكنها تعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة فيه. وأضافت السفيرة ألاينا تبليتز للصحفيين في كولومبو "يمكن للإرهابيين الهجوم دون سابق إنذار. والأهداف النموذجية هي التجمعات الكبيرة والأماكن العامة". وأكدت تبليتز أن أمريكا تجري تحقيقات مشتركة مع سريلانكا بشأن التفجيرات، تتضمن مكتب التحقيقات الاتحادي وأنه من الواضح أن عدم رصد التحذيرات من الهجمات سببه أوجه قصور في نظام سريلانكا.

ومن جهته قال لاكشمان كيريلا رئيس برلمان سريلانكا الأربعاء إن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا منذ سلسلة التفجيرات الانتحارية في عيد القيامة.

وضربت سلسلة تفجيرات الأحد الماضي، هي الأقوى منذ عقد، كنائس وفنادق في سريلانكا وادعى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن التفجيرات.

ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب)