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سريلانكا: ازدياد الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية

تعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية كبيرة. وهناك نقص في كل شيء. الكثيرون لا يستطيعون شراء الوقود أو المواد الغذائية. كما تفتقر الدولة إلى المال اللازم للمساعدة. والفقراء هم أكثر من يعاني.