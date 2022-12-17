 سريلانكا: ازدياد الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية | العولمة 3000 | DW | 24.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

سريلانكا: ازدياد الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية

تعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية كبيرة. وهناك نقص في كل شيء. الكثيرون لا يستطيعون شراء الوقود أو المواد الغذائية. كما تفتقر الدولة إلى المال اللازم للمساعدة. والفقراء هم أكثر من يعاني.

المزيد من المركز الإعلامي

Baby im Altenheim

اليابان: أطفال يساعدون في دار مسنين 17.12.2022

Park

نيويورك: جنة بدل مكب نفايات 17.12.2022

Naiwa Selmi beim Brot kneten

تونس: ارتفاع أسعار الغذاء يزيد الجوع 17.12.2022

Getreide in den Händen

أوكرانيا: الحرب تهدد سبل عيش المزارعين 17.12.2022

المزيد العولمة 3000

تزايد الفقر في سريلانكا بسبب الأزمة الاقتصادية

العولمة 3000 - تزايد الفقر في سريلانكا بسبب الأزمة الاقتصادية 24.12.2022

WZ Indonesien Beschreibung: Casma ist Bauer und wohnt mit seiner Familie auf der indonesischen Insel Java. Er gehört zum Volk der Baduy. Rechte: sind gegeben Copy: DW

إندونيسيا: غرفة معيشة عالمية في جاوة 24.12.2022

MADE-Sendung

النفايات البلاستيكية: في شبكة تجارة النفايات الإجرامية 24.12.2022

Peru Beschreibung: Auch wenn der Krieg in der Ukraine weit weg ist: in Peru spüren die Menschen die Auswirkungen. Rechte: Nur für Global 3000 gegeben Copy: UNTV

ارتفاع الأسعار في بيرو يهدد وجود العديد من الشركات 24.12.2022

اقرأ أيضا

Bamberg, Deutschland 14. April 2021: Eine Frau hält ein Portemonnaie in den Händen, in der Geldbörse sind verschiedene Eurostücke.

التضخم في ألمانيا عند أعلى مستوى له منذ 70 عامًا 29.09.2022

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر ووصوله لـ 10%. وبحسب خبراء فإن هذا الارتفاع لم يحدث في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين. وتريد الحكومة رصد ميزانية لتخفيف العبء على المواطنين.

Libanon am Abgrund benötige ich ein paar Stills aus der Doku. Über den Medialoopster habe ich mir 8 Stills herausgesucht und bitte Euch sie mir im CMS zur Verfügung zu stellen. Hier die allgemeinen Infos, die für alle Bilder zutreffen, da es sich um Stills aus der Dokumentation handelt. Sendung: Dokumentation Libanon am Abgrund Sendedatum: 04. August 2022 Thema: Der Libanon steckt tief in der Wirtschaftskrise Beschreibung: Der Libanon durchlebt derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte. 80 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Der Anstieg der Lebensmittelpreise liegt bei 500 Prozent. Lange galt der Libanon als die Schweiz des Nahen Ostens. Das ist lange vorbei. Eine Reihe von Krisen hat das Land in den Abgrund gestürzt. Fotograf: © Java (Stills aus einer Java-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Libanon, Wirtschaftskrise, Inflation, Korruption, Hunger, Armutsgrenze, Libanesische Pfund, Beirut, Tripolis,

لبنان على حافة الهاوية 04.07.2022

يمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. 80٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 500 في المئة.

Ein Autotransporter mit Neuwagen von Volkswagen der Modelle Tiguan und Touran fährt über die Bundesstraße B3 (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Die Autofahrer in Deutschland haben der Fahrzeugindustrie zu Beginn des neuen Jahres einen Dämpfer beschert: Im Januar wurden mit 246 300 Pkw gut sieben Prozent weniger neu zugelassen als ein Jahr zuvor. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch, den 05.02.2020, in Flensburg mit. +++ dpa-Bildfunk +++

مركز أبحاث ألماني يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات في العالم 14.05.2022

سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات "مركز أبحاث السيارات" الألماني.

Preparing bread before breakfast during the holy month of Ramadan, on April 16, 2021, Cairo, Egypt (Photo by Fadel Dawod/NurPhoto)

كيف تواجه الدول العربية أزمة التضخم العالمي؟ 06.07.2022

تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.