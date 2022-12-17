سريلانكا: ازدياد الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية

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تعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية كبيرة. وهناك نقص في كل شيء. الكثيرون لا يستطيعون شراء الوقود أو المواد الغذائية. كما تفتقر الدولة إلى المال اللازم للمساعدة. والفقراء هم أكثر من يعاني.
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر ووصوله لـ 10%. وبحسب خبراء فإن هذا الارتفاع لم يحدث في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين. وتريد الحكومة رصد ميزانية لتخفيف العبء على المواطنين.
يمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. 80٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 500 في المئة.
سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات "مركز أبحاث السيارات" الألماني.
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
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