سريبرينيتشا ـ جرح مفتوح رغم مرور ربع قرن على المذبحة

بلغ تفكك يوغوسلافيا السابقة نقطة الضحالة والوحشية خلال التسعينات من القرن الماضي، عندما غزت القوات الصربية في البوسنة جيب مسلمي البوسنة في سريبرينيتشا، حيث تمت إبادة حوالي 8000 رجل وصبي، على الرغم من وجود جنود هولنديين من القبعات الزرق. تم تقديم أخطر جريمة حرب في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. لعب مدعي الأمم المتحدة سيرج براميرتز حينها دورًا مهمًا. وكان المحامي البلجيكي، كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي لمدة عشر سنوات.

DW: مرت 25 سنة على مذبحة سريبرينيتشا، هل ترى أي بوادر للمصالحة؟

سيرج براميرتز: المصالحة قضية معقدة وحساسة. في رأيي، نحن بعيدون عن المصالحة اليوم أكثر مما كنا عليه قبل بضع سنوات. هذا يرجع أساسا إلى تزايد تمجيد مجرمي الحرب وإنكار جرائمهم. عاملان يلعبان دورًا أقوى بكثير اليوم ويتم التسامح مع الأمر مقارنة مع ما كان عليه الحال في الماضي.

وإذا نظرنا إلى كتب التاريخ في بلدان يوغوسلافيا السابقة، فهي تروي روايات مختلفة تمامًا عن الصراع. كيف يمكن بناء مصالحة انطلاقا من ذلك؟ إن شرط المصالحة يقوم على نفس الفهم للتاريخ، ونفس الفهم للمسؤولية.

استدعت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ما يقرب من 5000 شاهد وجمعت ثروة من الأدلة في أكثر من 10.000 يوم محاكمة. كانت أكبر عملية من نوعها منذ محاكمة نورنمبرغ بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

سيرج براميرتز مدعي الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

أحيانًا أواجه انتقادات حادة، من خلال ملفات اتهام 161 شخص وأكثر من 90 إدانة، بأنني لم أساهم فقط في المصالحة، ولكن أيضًا جعلتها أكثر صعوبة بل وبعيدة المنال، لأنه مع كل حكم صدر في لاهاي، تكون مجموعة واحدة راضية والأخرى غير راضية. أجيب دائما بالقول: العدالة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى المصالحة. يجب أن تأتي المصالحة من داخل المجتمع، من المجموعات / الضحية، والأخرى المرتكبة للجرائم. ولتحقيق هذا الهدف، نحن في حاجة إلى سياسيين يتمتعون بروح المسؤولين.

لكن العديد من السياسيين يفعلون اليوم عكس المطلوب، حيث يشجعون الكراهية وإنكار الجرائم. في نهاية يونيو / حزيران، علق أحدهم ملصقات راتكو ملاديتش (مجرم الحرب المدان والجنرال الصربي البوسني) في سريبرينيتشا وشكره على "التحرر من سريبرينيتسا". عرضنا مقاطع فيديو في قاعة المحكمة قام فيها جنود من صرب البوسنة بإعدام سجناء. ومع ذلك، فإن غالبية مجرمي الحرب المدانين يُعتبرون أبطالاً في مجتمعاتهم.

"مجرمو الحرب ليسوا أبطال"

أحاول دائمًا توضيح أنه لا يوجد شيء بُطولي لدي الأشخاص الذين حوكموا في لاهاي. لم يحاكموا بسبب الدفاع عن شعوبهم، وإنما لانتهاكهم معاهدة جنيف، بإعدام السجناء، وتدمير البيوت الخاصة، والتسامح أو حتى الترويج للعنف الجنسي على نطاق واسع.

إذا لم تكن المصالحة من نتائج المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: ما هو برأيك أهم إنجاز قبل 25 عاما للمحاكمة التي أجريت تقريبًا، مرحلة كنت فيها مدعيا عاما لمدة عشر سنوات؟

مجرما الحرب رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش (مارس / آذار 1993)

منذ فترة ولايتي، منذ عام 2008، كان أعظم الإنجازات بالتأكيد هو اعتقال وإدانة كل منرادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش. عندما توليت منصبي في تلك السنة، كان من المخطط إغلاق المحكمة بحلول عام 2010. كان الكثيرون قلقين من أن المحكمة يمكن أن تقفل أبوابها دون تقديم هذين المجرمين الرئيسيين إلى العدالة. كان يمكن أن تكون كارثة. لأنه في لقاءاتي مع الناجيات ومع أمهات سريبرينيتشا، علمت أن جرائم وبطش كارادزيتش وملاديتش كان همهم الرئيسي.

استمرار المعاناة ـ حين يستحوذ الماضي على الحاضر

قضيت الساعات الطوال مع ناجين بشكل فردي، حيث عرضوا علي آخر صور أحبائهم، أخبروني بكل قصصهم. رغم مرور كل هذه السنوات، فإن الألم لا يزال حاضرا. كانت تلك اللحظات أكثر ما أثر في مسيرتي المهنية.

وقعت تلك الإبادة الجماعية قبل ربع قرن، بالنسبة للكثيرين الحدث بات جزء من التاريخ. ولكن ليس بالنسبة للضحايا، فقد أنهت تلك الجريمة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت محور حياتها اليومية.

مرة أخرى سؤال نقدي بشأن المحكمة، فلطالما اتهِمت باضطهاد المجرمين الصرب بشكل أحادي؟

مثل جميع المحاكم الدولية الأخرى، هذه المحكمة ليست مثالية. وبالطبع، إذا عدنا إلى الوراء، هناك تحقيقات تعتقد أنه كان بإمكان إنجاز العمل بشكل أفضل. إذا حصلت على براءة، فهذا يعني أن القضية لم تكن قوية بما فيه الكفاية.

والحقيقة هي أن غالبية المضطهدين والمدانين ينتمون إلى المجموعة الصربية، ولا سيما الصرب من البوسنة والهرسك. لكن هناك من أدينوا أيضًا، ولكن بدرجة أقل، من كرواتيا وكذلك مسلمين بوسنيين. ونحن نوضح دائمًا أن الجرائم ارتكبتها جميع الأطراف في أوقات مختلفة أثناء النزاع.

أجرى الحوار: ماتياس فون هاين