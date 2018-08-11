سرق طائرة وحلق بها دون إذن فكانت نهايته مأساوية

سرق موظف بشركة طيران طائرة من دون الركاب من أحد المطارات بمدينة سياتل في الولايات المتحدة، وأقلع بها بدون إذن. مما أثار حالة من الاستنفار الأمني، حيث قامت مقاتلتين من طراز أف 15 بمطاردة الطائرة المسروقة.
وقالت إدارة الشرطة في مقاطعة بيرس عبر تويتر إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الواقعة، التي حدثت أمس الجمعة (10 آب/ أغسطس 2018) عمل إرهابي. وكتب المشرفون على المطار على تويتر أن الطائرة لم تكن تقل ركاباً، وأن المطار عاد لاستئناف نشاطه المعهود.
وأوضح قائد للشرطة أن الموظف البالغ من العمر (29 عاما) كان يرغب في الانتحار. وأضاف أنه "لقي حتفه على الأرجح عند تحطم الطائرة"، في حين لم يتم الكشف عن هويته.
وتابع قائد الشرطة على تويتر: "قيام الطيار بحركات بهلوانية في الهواء أو افتقاره لمهارات الطيران أدى إلى تحطم الطائرة على الجزيرة".
من جهتها قالت كونستانس فون ميولين الرئيسة التنفيذية للعمليات في هورايزون إير، وهي شركة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، إن موظفاً في الشركة أقلع بطائرة من طراز كيو400 ذات محركين دون إذن حوالي الساعة الثامنة مساء. ولم يتضح كيف تمكن الموظف من تحريك الطائرة على المدرج والإقلاع بها دون إذن.
وبينما قال قائد شرطة في وقت سابق، إن سارق الطائرة عامل صيانة لدى شركة طيران، قالت الشركة المعنية إنه يعمل وكيلا للخدمات الأرضية.
وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كبيرة تحلق فوق سياتل ومقاتلة تلاحقها.
وعملت فرق الإطفاء على إخماد حريق في موقع تحطم الطائرة على جزيرة كيترون، في بيوجيت ساوند، التي يقطنها عدد قليل من السكان، وتقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب غربي المطار.
وقالت شركة ألاسكا إير على موقعها الإلكتروني إن الطائرة، وهي من طراز بومبادير كيو400، مصممة للرحلات القصيرة، حيث بإمكانها أن تقل 76 راكباً.
ر.ض
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
الطيران الروسي في المقدمة
حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
تركيا تنعي طائراتها أيضا
سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
رحلة يمنية إلى جزر القمر
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
روسيا مرة أخرى
كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
الطائرة الداغستانية
في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.
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أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ
انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.
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انتحار أودى بالطيران الألماني
لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
رحلة انتهت في البحر
سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
حادث في روسيا أيضا...
تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".
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حوادث في السماء حيرت من في الأرض
الطيران الإيراني
صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.