سرق سيارة أجرة...لكن مسعاه باء بالفشل لهذا السبب!

ذكر موقع صحيفة "بيلد" أن محكمة ألمانية ستواصل غداً الخميس (25 تشرين الأول/أكتوبر 2018) محاكمة شخص حاول سرقة سيارة أجرة في العاصمة الألمانية برلين في يوليو/تموز من هذه السنة، بيد أن محاولته باءت بالفشل، لأنه لم يكن قادراً على قيادة سيارة ذات محرك أوتوماتيكي.

وأوضح موقع "بيلد" أن المتهم (عبد.س 23 عاماً) وهو لاجئ سوري حاول سرقة سيارة أجرة من نوع مرسيديس وكاد ينجح في مسعاه، غير أن عدم قدرته على سياقة سيارة أوتوماتيكية أوقعه في قبضة الشرطة.

ونقل المصدر عن صاحب سيارة الأجرة (أحمد .د 49 عاماً) قوله إن المتهم "ركب سيارة الأجرة في وقت مبكر من مساء الثالث من يونيو/تموز". مضيفا "أراد الذهاب إلى محطة القطارات الرئيسية في برلين، وكان يبدو مُنزعجاً بطريقة ما ".

وتابع موقع "بيلد" أنه أثناء محاولة سائق التاكسي كسر الصمت، ضغط عليه المتهم الذي كان يجلس بجانبه بيده اليسرى، التي لف عليها سترته وصرخ في وجهه باللغة العربية قائلا "لا حركة. هل تخاف على حياتك؟ سأقتلك. إذن قد السيارة من دون حديث".

من جانبه، قال سائق التاكسي أحمد إنه كان خائفاً من الموت، فقد كان يعتقد أن المتهم يُخفي سلاحاً تحت سترته. وأضاف :"عرضت عليه المال وهاتفاً محمولاً" إلا إن المتهم أجاب سائق التاكسي "فقط قد السيارة"، وأردف أحمد، أنه بدأ يرجف وأخبره "لا أستطيع القيادة. لا أستطيع القيادة. أنا فعلاً بحاجة إلى الدواء الخاص بي".

وأشار موقع الصحيفة الألمانية إلى أنه بمجرد توقف سيارة الأجرة ونزول السائق أحمد منها، قفز المتهم إلى مقعد القيادة وضغط على دواسة القيادة لكن دون جدوى. وأضاف أن المتهم حاول أكثر من مرة بيد أن محرك السيارة كان يُصدر فقط بعض الأصوات وهو ما أوقع المتهم في حيرة من أمره، لأنه لم يكن يعرف كيفية قيادة سيارة أوتوماتيكية. وبحسب نفس المصدر استغل سائق التاكسي هذا الموقف واتصل بالشرطة، التي ألقت القبض على المتهم رغم محاولته الفرار.