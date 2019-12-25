سرق بنكاً وألقى بالأموال في الهواء مردداً "ميلاد مجيد"!

قالت الشرطة ووسائل الإعلام في ولاية كولورادو الأميركية إنه تم القبض يوم الثلاثاء (24 كانون الأول/ ديسمبر) على رجل ذي لحية، لاتهامه بسرقة بنك في كولورادو وإلقاء الأموال المسروقة على المارة في الهواء صائحاً "عيد ميلاد سعيد".
وذكر تقرير للشرطة أنه تم القبض على ديفيد واين أوليفر (65 عاماً) في مقهى ستاربكس القريب، بعدما استهدف بنكاً أكاديمياً في كولورادو سبرينغس بعد ظهر الاثنين (23 كانون الأول/ ديسمبر). وأضافت الشرطة أن المشتبه به "هدد باستخدام سلاح" وترك البنك وفي حوزته مبلغاً نقدياً لم يتم الكشف عنه.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الشرطة للحصول على تعليق، لكن محطة "كيه.كيه.تي.في" التلفزيونية في كولورادو سبرينغس، قالت إن شاهد العيان ديون باسكال قال إن أوليفر خرج من البنك وألقى الأموال "في جميع أنحاء المكان".
ونقلت المحطة عن باسكال قوله "بدأ في إلقاء المال من الحقيبة (قبل أن يصيح قائلاً) عيد ميلاد سعيد". وقال باسكال للمحطة إن المارة جمعوا بعض النقود وأعادوها للبنك، في حين توجه أوليفر إلى مقهى ستاربكس وجلس وكان فيما يبدو ينتظر إلقاء الشرطة القبض عليه.
ونقلت صحيفة دنفر بوست عن الشرطة قولها إن "آلاف الدولارات" ماتزال مفقودة، وأضافت أنه لا توجد أية إشارة على استخدام أوليفر سلاحاً خلال عملية السرقة.
وأشارت سجلات سجن مقاطعة إيل باسو حيث يُتحفظ على أوليفر، إلى أنه سيمثل أمام المحكمة يوم الخميس (26 كانون الأول/ ديسمبر). ومن غير الواضح في السجلات ما إذا كان أوليفر قد وكل محامياً.
ر.ض/ هـ.د (رويترز)
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