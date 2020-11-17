سرقة متحف القبو الأخضر في دريسدن

القبض على خامس مشتبه به في سرقة متحف "القبو الأخضر" في ألمانيا

بعد عام ونصف العام على سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف "القبو الأخضر" في دريسدن الألمانية، ألقت السلطات الألمانية القبض على خامس مشتبه به، والذي ينتمي لإحدى العشائر الإجرامية الشهيرة المنحدرة من أصول عربية في برلين.