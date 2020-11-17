 سرقة متحف القبو الأخضر في دريسدن | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

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سرقة متحف القبو الأخضر في دريسدن

الشرطة الألمانية توقف مشتبه بهم على خلفية أكبر عملية سرقة في تاريخ ألمانيا الحديث.

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Das Standbild aus einem Video zeigt Polizeibeamte, die in der Gitschiner Straße einen Verdächtigen im Fall um den Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe abführen. Knapp ein Jahr nach dem Kunstraub im Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei am Morgen in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen.

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