سرقة متحف القبو الأخضر في دريسدن

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الشرطة الألمانية توقف مشتبه بهم على خلفية أكبر عملية سرقة في تاريخ ألمانيا الحديث.
بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة مجموعة تنتمي لإحدى "العشائر الإجرامية" المنحدرة من بلدان عربية، بتهمة سرقة مجوهرات من متحف "القبو الأخضر"، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو.
بعد عام ونصف العام على سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف "القبو الأخضر" في دريسدن الألمانية، ألقت السلطات الألمانية القبض على خامس مشتبه به، والذي ينتمي لإحدى العشائر الإجرامية الشهيرة المنحدرة من أصول عربية في برلين.
جريمة سرقة من أحد المتاحف الألمانية، هزت الرأي العام في البلاد. وبعد عام من وقوعها نجحت السلطات في الوصول إلى المشتبه بهم. حيث قامت قوات الشرطة بعمليات تفتيش ومداهمة في برلين بغية ضبطهم وضبط المسروقات التي لا تقدر بثمن.
تفيد تقديرات أجهزة الأمن الألمانية بأن موقع "تلغرام" لخدمة الرسائل تحول على نحو متزايد لوسيلة إعلام لمعتنقي الفكر الراديكالي ولا تستبعد وزيرة الداخلية فرض حظر تام على منصة "تلغرام"، التي أسسها خصمان للرئيس الروسي بوتين.
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