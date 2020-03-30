سرقة لوحة لفان غوخ من متحف في "غفلة" بسبب كورونا

أعلن مدير متحف "سينغر لارين" في هولندا، اليوم الإثنين(30 مارس آذار 2020) خلال مؤتمر صحفي، عن قيام لصوص بسرقة لوحة للرسام الشهير "فنسنت فان غوخ" بعد القيام باقتحام المتحف المغلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، معبرا عن "صدمته وغضبه" مما حدث.

وقال ايفرت فان أوس، مدير المتحف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أمستردام، أن "عملية اقتحام" وقعت للمتحف الليلة الماضية نتج عنها سرقة لوحة لفان غوخ.

وأوضح مدير المتحف أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "حديقة دير نونن في الربيع"، وكان فان غوخ قد رسمها في عام 1884 أثناء إقامته بمنزل والده. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، اللوحة كانت مستعارة من متحف آخر في هولندا.

آثار عملية السرقة تبدو في مدخل متحف سينغر لارين في هولندا

وأضاف مدير المتحف، الذي سرقت منه اللوحة: "الفن موجود بهدف مشاركة الجميع له كمصدر للمتعة والإلهام والراحة، خاصة خلال ذلك التوقيت الصعب"

وتقدر قيمة اللوحة ما بين مليون وستة ملايين يورو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية بهولندا.

وعلى حساب متحف فان غوخ بتويتر كتبت تغريدة حزينة عن سرقة اللوحة بتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الهولندي الراحل.

من جانبها، أوضحت الشرطة الهولندية، فضلا عن تقارير إخبارية، أن اللصوص دخلوا المتحف في حوالى الساعة 3,15 صباحا عبر القيام بكسر بابه الزجاجي.

وتعرضت أعمال الفنان الهولندي لسرقات ومحاولات متكررة وأشهرها سرقة لوحته الشهيرة "زهرة الخشخاش"

د. ب /م.س (أ ف ب، رويترز)