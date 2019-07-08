سرقة بيانات الزبائن يكلف "بريتيش إيرويز" 204 ملايين يورو

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية British Airwaysعن تغريمها مبلغ 183 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 204 ملايين يورو، كتعويض عن سرقة البيانات المالية الخاصة بمئات الآلاف من زبائنها عام 2018.

وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد قرر عقاب الشركة بعد إجراء تحقيقا "معمّقا" في واقعة احتيال أبلغت عنها الشركة نفسها بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تم تحويل زوار الموقع الإلكتروني للشركة إلى موقع مزيّف للاستيلاء على البيانات المالية للزبائن.

وقدّر المكتب عدد ضحايا الواقعة ممن تم كشف بياناتهم بنحو 500 ألف، وحمل مسؤولية ذلك للشركة بسبب "سوء أنظمة الحماية فيها" حيث قالت المفوضة بالمكتب، إليزابيث دينهام: "عندما يُعهد إليكم ببيانات شخصية ينبغي عليكم حمايتها، وسيلاحق المكتب الجهات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية لكشف ما إذا كانت قد اتّخذت التدابير المناسبة".

وأوضح المكتب أن من بين البيانات المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية وبريدهم الإلكتروني وأرقام بطاقاتهم المصرفية وبيانات تسجيل الدخول، لكنهم صرحوا كذلك عن إمكانية التفاوض مع الشركة على قيمة الغرامة حيث أنها تعاونت مع المكتب لحل المشكلة وحسّنت إجراءاتها الأمنية بعد الحادث.

وعبر المدير التنفيذي للشركة، أليكس كروز، عن "اندهاشه وخيبة امله" من القرار حيث قال في بيان رسمي: "تعاملت الشركة سريعاً مع جريمة سرقة بيانات زبائنها، ولم نجد أي دليل على وجود نشاط احتيالي في ما يتعلّق بالحسابات التي طالتها هذه السرقة". كما أعلن ويلي وولش، المدير العام لمجموعة الطيران الدولية التي تتبعها شركة British Airways عن نيته الطعن بالقرار الصادر ضد الشركة.

ويشكل المبلغ المفروض كغرامة على الشركة البريطانية نسبة 1,5 بالمئة من حجم الأعمال السنوي للشركة، والتي كانت قد تعهدت في أيلول/سبتمبر بدفع تعويضات للمسافرين المتضررين.

إلا أن الشركة أعلنت اليوم الاثنين على أنه لم يتم تبليغها بحصول أية سرقة مالية من الزبائن الذين طالتهم عملية القرصنة.

أ ف ب/ع.ج.م