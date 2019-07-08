سرقة بيانات الزبائن يكلف "بريتيش إيرويز" 204 ملايين يورو

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية British Airwaysعن تغريمها مبلغ 183 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 204 ملايين يورو، كتعويض عن سرقة البيانات المالية الخاصة بمئات الآلاف من زبائنها عام 2018.
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد قرر عقاب الشركة بعد إجراء تحقيقا "معمّقا" في واقعة احتيال أبلغت عنها الشركة نفسها بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تم تحويل زوار الموقع الإلكتروني للشركة إلى موقع مزيّف للاستيلاء على البيانات المالية للزبائن.
وقدّر المكتب عدد ضحايا الواقعة ممن تم كشف بياناتهم بنحو 500 ألف، وحمل مسؤولية ذلك للشركة بسبب "سوء أنظمة الحماية فيها" حيث قالت المفوضة بالمكتب، إليزابيث دينهام: "عندما يُعهد إليكم ببيانات شخصية ينبغي عليكم حمايتها، وسيلاحق المكتب الجهات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية لكشف ما إذا كانت قد اتّخذت التدابير المناسبة".
وأوضح المكتب أن من بين البيانات المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية وبريدهم الإلكتروني وأرقام بطاقاتهم المصرفية وبيانات تسجيل الدخول، لكنهم صرحوا كذلك عن إمكانية التفاوض مع الشركة على قيمة الغرامة حيث أنها تعاونت مع المكتب لحل المشكلة وحسّنت إجراءاتها الأمنية بعد الحادث.
وعبر المدير التنفيذي للشركة، أليكس كروز، عن "اندهاشه وخيبة امله" من القرار حيث قال في بيان رسمي: "تعاملت الشركة سريعاً مع جريمة سرقة بيانات زبائنها، ولم نجد أي دليل على وجود نشاط احتيالي في ما يتعلّق بالحسابات التي طالتها هذه السرقة". كما أعلن ويلي وولش، المدير العام لمجموعة الطيران الدولية التي تتبعها شركة British Airways عن نيته الطعن بالقرار الصادر ضد الشركة.
ويشكل المبلغ المفروض كغرامة على الشركة البريطانية نسبة 1,5 بالمئة من حجم الأعمال السنوي للشركة، والتي كانت قد تعهدت في أيلول/سبتمبر بدفع تعويضات للمسافرين المتضررين.
إلا أن الشركة أعلنت اليوم الاثنين على أنه لم يتم تبليغها بحصول أية سرقة مالية من الزبائن الذين طالتهم عملية القرصنة.
أ ف ب/ع.ج.م
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية الاسترالية
يزيَن رسم حيوان الكنغر ذيل طائرات الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" التي اتخذت من صورة هذا الحيوان شعارا لها. وهو الأمر الذي يسّهل على المتابع تحديد بلد هذه الشركة، لأن الكنغر موجود فقط في أستراليا. الجدير ذكره أن الكنغر أصبح ايضا رمزا وطنيا في هذا البلد وتظهر صورته أيضا على وجه عملتها.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية الهولندية
على العكس من نظيرتها شركة الخطوط الأسترالية، فإن شعار الخطوط الجوية للمملكة الهولندية أكثر واقعيىة وضوحا. يظم الشعار الى جانب صورة التاج الملكي الأحرف الثلاثة ك ل م/ KLM . وبهذا لايترك أي مجال للشك بشأن بلد الطائرة. وهذا ما تريد إظهاره كافة الشعارات.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الطائرالغامبي
تعد دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا جنة حقيقية لمحبي الطيور، إذ يعيش فيها أكثر من 500 نوع منها. أما السياح فلا يحتاجون حتى إلى القيام برحلات للتمتع بالطيور التي تجتذبها حدائق النزل السياحية ايضا. ولهذا ليس بالأمر الغريب أن شركة الطيران الغامبية اتخذت الطائر الغامبي كشعار لها عندما تأسست في عام 2012. غير أنها وللأسف توقفت عن العمل في عام 2014.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية آلاسكا
أثبتت شركة طيران ألاسكا التي مقرها في سياتل بالولايات المتحدة إبداعها في عدة مناسبات تخللت مشوارها منذ تأسيسها قبل 90 سنة. كانت هذه الخطوط في مقدمة الشركات التي تداولت عملية بيع التذاكر عبر الإنترنيت والقيام بعمليات الحجز بشكل سلس. وكما هو اسمها، يشير شعار الشركة إلى ألاسكا وسكانها الأصليين الأسكيمو.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
إيران للطيران
أدى الحظر التجاري والتوترات السياسية بين عامي 1980 و 2016 إلى صعوبة تحديث طائرات الخطوط الجوية الإيرانية التي تتخذ من مطار مهرأباد بطهران مقرا لها. لكن، وربما كان لطائر "الحوما"، الأسطوري المعتمد كشعار للشركة الفضل في بقائها على قيد الحياة، فهو حسب الأساطير الفارسية طير جالب للحظ والسعادة.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية التنزانية
على مر سنوات واجهت الخطوط الجوية التنزانية العديد من التحديات. في بعض الأحيان حلق أسطولها في السماء، وأحيانا أخرى توقف عن التحليق. كما تعاقب على ملكيتها جهات عديدة. وهذا بالطبع ليس بسبب شعار الزرافة، الحيوان الجذاب والودود. وعلى ضوء ذلك لا يعقل رد دعوة على متن إحدى طائراتها في رحلة فوق جبل كليمنجارو.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الإقلاع نحو المستقبل
اعتمدت شركة الطيران الألمانية/ لوفتهانزا طائر الكركي شعارا لها. الشركة الألمانية العريقة تنطلق الآن بتصميم جديد نحو المستقبل. بهذا التصميم استبدلت الشركة اللونين الأصفر والرمادي بالأبيض والأزرق. الجدير ذكره أن لوفتهانزا ليست الوحيدة التي تعتمد طائر كبير مثل الكركي شعارا لها. كوني باول/ فريدة تشامقجي