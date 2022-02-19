سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا

عندما كُلفت المدعية العامة في كولونيا آنه برورهيلكه بأول قضية، لم تكن لديها أدنى فكرة عن أنها تتعلق بأكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ ألمانيا والمعروفة باسم كوم إكس. في ذلك الوقت لم يتوقع أحد أن تفحص هي وفريقها عشرات الآلاف من الملفات على مدى السنوات الثماني المقبلة، وأن تنفذ مداهمات حول العالم وأن يتم التحقيق مع أكثر من 1000 مشتبه به، من بينهم مديرون كبار ومسؤولون في بنوك كبرى ومحامون من مكاتب محاماة مشهورة. في سياق تحقيقاتهم كشفت برورهيلكه عن مدى انعدام الضمير الذي استرد به بعض المليونيرات مبالغ تصل إلى المليارات من أموال دافعي الضرائب لم يسبق أن دفعوها قط. المدعية العامة المكلفة بالتحقيق تريد أن تمنع هذه المرة إغلاق القضية مقابل غرامات، تسعى لتقديم جميع الجناة إلى العدالة. تبدو هذه مهمة مستحيلة. فالمشتبه بهم منتشرون في جميع أنحاء العالم. وهو سباق مع الزمن - لأن تقادم الدعوى أصبح وشيكا.