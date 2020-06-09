سرعة الصوت وسرعة الضوء

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سؤال هذا الاسبوع وصلنا من باراغواي، وفيه يسأل أحد المشاهدين:
لماذا الصوت أبطأ من الضوء؟
الولايات المتحدة الأمريكية تختبر صاروخا يسافر بسرعة هائلة تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف، إلى جانب خصائص جديدة إضافية، في منافسة مع روسيا، التي اختبرت مؤخرا أنظمة صواريخ أسرع من الصوت "لا تقهر"، وفق بوتين.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
طائرة ستارتولانج، التي يمتد جناحاها بعرض 117 متراً، يخطط صناعها لجعلها منصة إطلاق مركبات طائرة صغيرة خارقة سرعة طيران تصل إلى 6 ماخ، كما في قصص الخيال العلمي التي تعرضها مجلات الكوميكس.
بفضل استخدام "غرسات الضوء" سيكون بإمكان الصم تحسين جودة السمع بشكل أفضل بكثير من تلك المتاحة عبر استخدام القوقعة الصناعية التقليدية. هذا ما يسعى إلى تحقيقه فريق بحث يشرف عليه عالم ألماني. كيف؟
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