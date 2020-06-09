 سرعة الصوت وسرعة الضوء | المستقبل الآن | DW | 31.10.2021

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المستقبل الآن

سرعة الصوت وسرعة الضوء

سؤال هذا الاسبوع وصلنا من باراغواي، وفيه يسأل أحد المشاهدين: لماذا الصوت أبطأ من الضوء؟

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