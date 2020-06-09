سرعة الصوت وسرعة الضوء

في سباق مع موسكو.. واشنطن تختبر صاروخا أسرع من الصوت بخمس مرات

الولايات المتحدة الأمريكية تختبر صاروخا يسافر بسرعة هائلة تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف، إلى جانب خصائص جديدة إضافية، في منافسة مع روسيا، التي اختبرت مؤخرا أنظمة صواريخ أسرع من الصوت "لا تقهر"، وفق بوتين.