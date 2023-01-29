 سرطان القولون.. علامات تحذيرية وأعراض مبكرة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.01.2023

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صحة

سرطان القولون.. علامات تحذيرية وأعراض مبكرة!

سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟

إذا اكتشف سرطان القولون والمستقيم مبكراً، فإن فرص علاجه واعدة.

إذا اكتشف سرطان القولون والمستقيم مبكراً، فإن فرص علاجه واعدة.

سرطان القولون والمستقيم مرض خبيث يتسلل على مدار وقت طويل دون أعراض أو بأعراض غير محددة. ويمكن أن تحدث العلامات الأولى عند الإصابة بأمراض الأمعاء الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، متلازمة القولون العصبي، التهاب بطانة المعدة، قرحة المعدة، البواسير.

عند معظم البشر، لا يمكن تحديد سبب محدد لسرطان القولون والمستقيم، كما أوردت يومية "فراكفورتر روندشاو" الألمانية.

مختارات

توصل خبراء إلى عقار "فعال" لعلاج مرضى سرطان القولون والمستقيم. ويتوقع القيام بالمزيد من الأبحاث من أجل معرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان. ما يعطي الأمل لملايين الناس حول العالم.

طور فريق بحثي في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة أعلى من الوسائل الحالية. فما هي تفاصيل هذا الابتكار الجديد؟

إذا تم اكتشاف سرطان القولون والمستقيم مبكراً، فإن فرص علاجه واعدة. لذلك من المهم للغاية أن تأخذ العلامات المبكرة المحتملة على محمل الجد.

العلامات المبكرة

في بدايته لا يسبب سرطان القولون في الغالب أي أعراض، وبالتالي لا يمكن اكتشافه إلا في مراحل لاحقة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يرسلها الجسم. في بعض الأحيان يتجلى ذلك، على سبيل المثال، في آلام في البطن أو تغييرات عند طرح البراز.

• الضعف والتعب، وهو العرض الوحيد عند بعض الناس.

• الألم عند الذهاب للحمام لطرح البراز ومغص في البطن بمعزل عن أوقات طرح البراز.

• مشاكل في الجهاز الهضمي: كالإمساك وصعوبة إخراج البراز، وحدوث أصوات عالية متكررة في الأمعاء، وانتفاخ البطن، ووجود غثيان متكرر أو الشعور بالامتلاء على الرغم من عدم تناول الطعام بشكل كافٍ.

• دم ومخاطيات في البراز.

• الشعور بأن المستقيم لم يفرغ بالكامل بعد حركة الأمعاء.

ماذا يحدث أثناء تنظير القولون؟

كما يمكن أن يشير النشاط المنخفض والتعب المتكرر، فضلاً عن الحمى الطفيفة المتكررة والتعرق الليلي بشكل عام إلى وجود الورم. في مراحل أكثر تقدماً يحدث نزف منتظم بسبب الورم ما يسفر عن الإصابة بفقر الدم، ما يؤدي بدوره للشحوب وفقدان الوزن.

عوامل تزيد مخاطر الإصابة:

• الأورام الحميدة في القولون.

• الأمراض المعوية مثل التهاب القولون التقرحي، وهو مرض مزمن يسبب التهاب الأمعاء الغليظة، أو مرض كرون.

نظام غذائي أحادي الجانب للغاية: تناول الكثير من الدهون واللحوم والأطعمة المصنعة والقليل من الألياف.

• وجود أقارب يعانون من سرطان القولون أو زوائد القولون.

• أسلوب الحياة غير الصحي، كعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والتدخين المنتظم، والإفراط في تناول الكحول.

خ.س/ أ.ح

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