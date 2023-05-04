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سرطان الخصية - الأعراض والعلاج

على الرغم من أن سرطان الخصية نادر الحدوث، إلا أنه أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عامًا من الشباب. فما هي فرص الشفاء منه؟ وهل يمكن أن يصبح أبًا مَن أبقى له المرض خصية واحدة؟