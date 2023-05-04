سرطان الخصية - الأعراض والعلاج

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على الرغم من أن سرطان الخصية نادر الحدوث، إلا أنه أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عامًا من الشباب. فما هي فرص الشفاء منه؟ وهل يمكن أن يصبح أبًا مَن أبقى له المرض خصية واحدة؟
بعد رصد أربع إصابات بسرطان الخصية في الدوري الألماني (بوندسليغا)، أثيرت تساؤلات عما إذا كان هناك ارتباط بين احتراف كرة القدم والإصابة بهذا المرض الخطير أم أن الأمر مجرد صدفة؟ ولتوضيح الأمر، تحدثت DW مع أطباء متخصصين.
يعاني كثير من الرجال من نقص في هرمون التستوستيرون الذكري. وينصح الأطباء الرجال بضرورة اجراء الفحوصات اللازمة عند ملاحظة الأعراض لتعويض انخفاض التستوستيرون قبل أن تقود المشكلة إلى عواقب صحية خطيرة. فبماذا ينصحون؟
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