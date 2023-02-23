سرطان الجلد: التشخيص بشكل شخصي

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في حال ظهور بقع على بشرتك أو تغير لون مكان معين منه أو ظهور تغير في شكله، فقد يكون ذلك مؤشرا على سرطان الجلد، وقتها عليك استشارة الطبيب للتأكد وسرعة العلاج.
أنواع السرطان عديدة وأعراضه متنوعة. كثيرون يتجاهلون هذه الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بهذا المرض. لهذا تزيد الفحوصات المبكرة والمنتظمة من فرص الشفاء. إليك خمسة أعراض لا ينبغي تجاهلها!
نجح العلماء في استخدام تقنية الحمض النووي الريبي المرسال "mRNA" في تطوير لقاحات كورونا. العلماء يجرون منذ مدة تجارب على استخدام التقنية في علاج أمراض السرطان، وكما يبدو فإن الجائحة قد عجلت من عمل العلماء في هذا المضمار.
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