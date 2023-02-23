 سرطان الجلد: التشخيص بشكل شخصي | صحتك بين يديك | DW | 23.02.2023

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صحتك بين يديك

سرطان الجلد: التشخيص بشكل شخصي

في حال ظهور بقع على بشرتك أو تغير لون مكان معين منه أو ظهور تغير في شكله، فقد يكون ذلك مؤشرا على سرطان الجلد، وقتها عليك استشارة الطبيب للتأكد وسرعة العلاج.

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