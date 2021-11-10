سرطان الثدي في اليمن

موجة جديدة من كورونا في اليمن ـ وضع صحي صعب واحترازات معدومة

بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.