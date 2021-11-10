 سرطان الثدي في اليمن | DW الأخبار | DW | 26.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سرطان الثدي في اليمن

تجاوز عدد الاصابات بسرطان الثدي في اليمن خلال عام الفين وعشرين 1500. وتصل نسبة الوفيات من سرطان الثدي الى 20%. نسبة يمكن خفضها بالتوعية والرعاية الصحية اللازمة.

مشاهدة الفيديو 02:02

المزيد من المركز الإعلامي

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

طائرتان تقلعان من مطار هيثرو احتفالاً برفع واشنطن حظر السفر من أوروبا 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

Patienten im Corona-Isolationszentrum in Taiz Patients at the health isolation center in Taiz

موجة جديدة من كورونا في اليمن ـ وضع صحي صعب واحترازات معدومة 24.03.2021

بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.

Corona virus in Yemen Photo's title: preventive isolation center- City Seiyun Place & Date: Hadramout, April 2020 Copyright / Photographer: Mohammed Baramadah, exclusive for DW

كورونا في اليمن.. رعب شحّ الإمكانات رغم تأخر الانتشار 15.04.2020

ربما تكون المفارقة أن اليمنيين قلقون على أبنائهم وذويهم في الخارج. فالدولة التي تعاني من ويلات الحرب والظروف الصحية السيئة سجلت حالة إصابة واحدة فقط بكورونا. لكن ما حقيقة الوضع باليمن وهل البلاد مستعدة لمواجهة الجائحة؟

Hamdan Al-Haqab, a wounded man who was shot by a sniper in al-Dhalea governorate in 2019 and undergoing treatment in Egypt Place & Date: Al-Dhalea ,2019

جرحى الحرب في اليمن: عالقون بلا إعانات بين الموت والحياة 31.01.2020

في اليمن يعاني عشرات الآلاف من جروح بليغة وإعاقات دائمة بسبب الحرب. ولا تكمن مشكلتهم في ذلك وحسب، بل أيضا في غياب فرص المعالجة في المشافي اليمنية أو في الخارج لأسباب عدة. تقرير صفية مهدي من عين المكان.

People wearing a protective mask in Cairo, Egypt, on March 8, 2020. Egyptians who wants to travel gathering front of egyptian health ministry to do corona-virus analysis before travel as a condition to enter the other countries. (Photo by Islam Safwat/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

مصر - "الوصم الاجتماعي" يطارد ضحايا كورونا إلى القبور 12.04.2020

بتمدد رقعة انتشار فيروس كورونا في مصر وارتفاع أعداد المصابين والوفيات، زادت مخاوف الناس، واتسعت معها ظاهرة الوصم المجتمعي والتنمر على المصابي بالفيروس والمتوفين به وذويهم، بل إن الأمر امتد ليصل حتى للمشتبه في إصاباتهم به