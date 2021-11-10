سرطان الثدي في اليمن

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تجاوز عدد الاصابات بسرطان الثدي في اليمن خلال عام الفين وعشرين 1500. وتصل نسبة الوفيات من سرطان الثدي الى 20%. نسبة يمكن خفضها بالتوعية والرعاية الصحية اللازمة.
بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.
ربما تكون المفارقة أن اليمنيين قلقون على أبنائهم وذويهم في الخارج. فالدولة التي تعاني من ويلات الحرب والظروف الصحية السيئة سجلت حالة إصابة واحدة فقط بكورونا. لكن ما حقيقة الوضع باليمن وهل البلاد مستعدة لمواجهة الجائحة؟
في اليمن يعاني عشرات الآلاف من جروح بليغة وإعاقات دائمة بسبب الحرب. ولا تكمن مشكلتهم في ذلك وحسب، بل أيضا في غياب فرص المعالجة في المشافي اليمنية أو في الخارج لأسباب عدة. تقرير صفية مهدي من عين المكان.
بتمدد رقعة انتشار فيروس كورونا في مصر وارتفاع أعداد المصابين والوفيات، زادت مخاوف الناس، واتسعت معها ظاهرة الوصم المجتمعي والتنمر على المصابي بالفيروس والمتوفين به وذويهم، بل إن الأمر امتد ليصل حتى للمشتبه في إصاباتهم به
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