DW الأخبار

سردينيا الإيطالية – إجراءات وقائية لحماية سياحها

على عكس العديد من مناطق العطلات الأخرى تمكنت جزيرة سردينيا الإيطالية من جذب السياح إليها حتى في ذروة الوباء، وذلك بفضل الإجراءات التي أتخذها وزير السياحة في الإقليم في الوقت المناسب.