سردينيا الإيطالية – إجراءات وقائية لحماية سياحها

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على عكس العديد من مناطق العطلات الأخرى تمكنت جزيرة سردينيا الإيطالية من جذب السياح إليها حتى في ذروة الوباء، وذلك بفضل الإجراءات التي أتخذها وزير السياحة في الإقليم في الوقت المناسب.
بدلاً من الدفع لمهربي البشر، قرر عدد من التونسيين شراء قواربهم الخاصة وتنظيم رحلات بحرية عبر المحيط إلى أوروبا بأنفسهم، وتتزايد هذه الظاهرة بسرعة.
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا حول "القتل غير العمد وإصابة (أشخاص) عن طريق الإهمال"في حادث سقوط تلفريك. وإسرائيل تؤكد وفاة خمسة من مواطنيها، ضمن الضحايا الـ14 الذين لقوا حتفهم في الحادثة المأساوية بمقاطعة بييمونتي.
من تمثال المسيح في ريو دي جانيرو إلى مدرج ويمبلي في لندن مروراً بمتنزه "ديزني لاند" الترفيهي في كاليفورنيا... تحوّل بعض من أشهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.
رغم تعهدات سابقة بعدم تفضيل المُلقحين عن غيرهم، إلا أن المفوضية الأوروبية تعتزم عرض مشروع لوثيقة تسهّل تنقلهم داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ضغوط مارستها دول داخل التكتل لإنقاذ الموسم السياحي.
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