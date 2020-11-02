 سخرية وقلق.. هكذا تفاعل أفارقة مع أحداث الانتخابات الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.11.2020

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سخرية وقلق.. هكذا تفاعل أفارقة مع أحداث الانتخابات الأمريكية

في عيون كثير من الأفارقة، كانت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب انتخابات الرئاسة مثارا للسخرية، لكن رد فعل آخرين في منصات التواصل الاجتماعي كان استياء أو عدم تصديق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فوزه في الانتخابات قبل ظهور النتائج النهائية

في دول أفريقية شهدت انتخاباتها في الفترة الأخيرة اتهامات بالتزوير وأعمال عنف، أبدى البعض قلقه من الإشارة التي تلقاها زعماء دولهم بعدإعلان ترامب النصر قبل الأوان وحديثه غير المدعوم بأدلة عن التزوير والدعاوى القضائية التي ينوي تقديمها.

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فيما قالت شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على نحو 50 شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، فيما تجمع حشد من أنصار ترامب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في أريزونا.

قال ترامب إنه سيلجأ للمحكمة العليا بعد شكواه من وجود "عمليات تزوير" خلال الانتخابات. تدور الشكوى حول التصويت عبر البريد الذي يرى ترامب أنه يسهل اختراقه بأصوات مزورة. ما حدود صلاحيات وشروط تدخل المحكمة العليا؟

إعلان ترامب فوزه بالانتخابات قبل الانتهاء من فرز الأصوات أثار عاصفة من الجدل والانتقاد من قبل السياسيين والإعلام بألمانيا، الذين اعتبروه التفافا على الديمقراطية غير أن هناك من يمدح ترامب ويلقى باللائمة على حكومة ميركل.

قال موري كيتا الذي يتاجر في قطع غيار السيارات في غينيا "ترامب يعطي مثالا سيئا لأفريقيا ولبلد مثل بلدنا. لا يمكنك أن تعلن نفسك فائزا في انتخابات أنت مرشح فيها في ظل وجود العدالة". وقُتل العشرات في غينيا في احتجاجات قبل وبعد فوز الرئيس بفترة ولاية ثالثة الشهر الماضي.

من جهته، قال بشير ديالو، وهو مسؤول تنفيذي بشركة تعدين "هذا عار... مثل هذه الفوضى مكانها جمهوريات الموز". وفي حين تشير بيانات الفرز إلى قرب فوز الديمقراطي جو بايدن، تهكم البعض في أفريقيا مما يحدث في دولة متقدمة دأب حكامها على انتقاد الزعماء الأفارقة لعدم احترام الأعراف الديمقراطية.

وعندما دعت السفارة الأمريكية في ساحل العاج يوم الأربعاء إلى الحوار والالتزام بحكم القانون في أعقاب انتخابات رئاسية أخرى متنازع على نتائجها، أثار ذلك موجة عارمة من ردود الفعل.

وكتب أحد المواطنين على تويتر "أظن أن الرد في هذه الحالة هو: لماذا لا تتحدثون عن أنفسكم؟".

وقال تيتو كيسيا مسؤول المبيعات في تنزانيا التي أثارت انتخاباتها الرئاسية الأسبوع الماضي انتقادات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "ما نراه من ترامب لا يختلف عما نراه في السياسة الأفريقية. لكن من المفزع رؤية ذلك يحدث في الولايات المتحدة".

غير أن بعض متابعي الانتخابات الأمريكية وجدوا بعض العناصر الإيجابية. وفي هذا السياق قالت فيفيان أسيكي، وهي معلمة في ساحل العاج حيث لقي أكثر من عشرة أشخاص مصرعهم في اشتباكات منذ فاز الرئيس بفترة ثالثة يعتبرها معارضوه غير دستورية، إن الانتخابات الأمريكية "كانت هادئة، خالية من العنف... هذا يحفزك على المشاركة".

ع.ش/ و.ب  (رويترز)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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