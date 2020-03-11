سخرية وجدل حول حذاء رياضي جديد بسبب صورة تخيلية لهتلر!

جدل شديد بين المغردين على موقع "تويتر" بسبب حذاء رياضي جديد، والسبب لا يتعلق بسعر الحذاء ولا جودته ولكن بتصميمه الذي ذكر البعض بالزعيم النازي أدولف هتلر.
نشر مغردون صورة الحذاء الجديد ورصدوا نقاط التشابه مع هتلر إذ ربطوا الجزء الأسود العلوي في الحذاء بتسريحة شعر هتلر، أما الجزء الأسود في منتصف الحذاء فشبهوه بشارب الزعيم النازي.
على الجانب الآخر أثار هذا "التشبيه" موجة مضادة من السخرية:
إذ كتب أحد المغردين: "ما هو المرض النفسي الذي يجعل أحدهم يصل إلى هذه الفكرة وهذا الربط. المشكلة أن البعض يتكلم عن الأمر بجدية ويوجه اتهامات للشركة.
وعلى سبيل السخرية وضع بعض المغردين صورا لشخصيات تاريخية أخرى لها ملامح تخيلية مشابهة:
"لا أعتقد أن الحذاء الرياضي الجديد من بوما يشبه هتلر، لكنه يشبه ادغار آلان بو (الشاعر والأديب الأمريكي المولود عام 1809)
السخرية من الخبر فتحت مخيلة البعض أمام رؤية المزيد من "الرموز الخفية" في الحذاء:
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها مغردون صورة تخيلية لهتلر في أشكال أو كائنات أخرى
ا.ف/ ع.ج.م
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