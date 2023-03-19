سحر شاي ما بعد الظهيرة البريطاني

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طقوس عريقة وأنيقة: تقدم الفنادق الفاخرة في لندن شاي ما بعد الظهيرة التقليدي مع أنواع كعك وشطائر خاصة وشمبانيا أيضا، وكثيرا ما يتم توثيق ذلك في صور تنشر على إنستغرام.
قبل ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، أي 31 يناير 2020، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة. فماذا تغير بالنسبة للسياح وكيف أثر البريكست على قطاع السياحة البريطاني؟
بدأت قطر مراجعة لكامل استثماراتها في لندن بعدما منعت هيئة النقل بالمدينة إعلانات سياحية للدولة الخليجية. الهيئة قالت أن القرار جاء نتيجة لمخاوف بشأن قطر حيال حقوق مجتمع الميم ومعاملتها للعمالة الوافدة.
اعتادت المتاجر والفنادق الأقرب إلى المقرالرسمي للنظام الملكي في لندن على كسب المال من وجودها قرب العائلة المالكة. لكن هذه المرة بدا الأمر مختلفا، فبالرغم من ازدهار البيع والتجارة، إلا أن الحزن هو سيد الموقف.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
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