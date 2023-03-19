 سحر شاي ما بعد الظهيرة البريطاني | يوروماكس | DW | 26.03.2023

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يوروماكس

سحر شاي ما بعد الظهيرة البريطاني

طقوس عريقة وأنيقة: تقدم الفنادق الفاخرة في لندن شاي ما بعد الظهيرة التقليدي مع أنواع كعك وشطائر خاصة وشمبانيا أيضا، وكثيرا ما يتم توثيق ذلك في صور تنشر على إنستغرام.

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