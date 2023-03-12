 سحر العصور الوسطى: بطولة المبارزة الاسبانية | يوروماكس | DW | 12.03.2023

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يوروماكس

سحر العصور الوسطى: بطولة المبارزة الاسبانية

في كل عام يلتقي عشاق العصور الوسطى من كل العالم في قشتالة الاسبانية للمشاركة في بطولة المبارزة السنوية، حيث يرتدي الرجال والنساء الدروع ويتنافسون ضد بعضهم البعض بالسيوف.

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