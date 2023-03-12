سحر العصور الوسطى: بطولة المبارزة الاسبانية

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في كل عام يلتقي عشاق العصور الوسطى من كل العالم في قشتالة الاسبانية للمشاركة في بطولة المبارزة السنوية، حيث يرتدي الرجال والنساء الدروع ويتنافسون ضد بعضهم البعض بالسيوف.
سحق المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.
يعيش المغرب قصة تفوق الخيال، تابعها العالم بشغف بفضل مشوار استثنائي لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر. حدث أثار اهتمام الإعلام العالمي، بعد تمكن المنتخب المغربي من إسقاط منتخبات أوروبية قوية منها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
يخوض الرئيس ايمانويل ماكرون مساعي حثيثة لاستعادة الدور الفرنسي في القارة الأفريقية بعد سنوات من تراجع نفوذ القوة الاستعمارية السابقة. فما هي الأوراق المتبقية بيديه في مواجهة منافسة عالمية شرسة على القارة السمراء؟
في خطوة لإبراز القواسم المشتركة بين الثقافات والترابط الكبير الخاص بينها، يستضيف متحف كاتدرائية مدينة هيلدسهايم الألمانية معرضا فنيا عن الإسلام في أوروبا. وستعرض بعض القطع الأثرية النادرة.
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