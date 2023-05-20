سجود تريزيغيه و"بصق" أكايدين.. ضجة في الدوري التركي

أدان نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم تصرف سامت أكايدين لاعب فريق فنربخشة، بعدما أظهرت الكاميرا قيامه بالبصف تزامناً مع سجود المصري محمود حسن "تريزيغيه" لاعب الفريق الخصم، احتفالاً بالهدف الذي سجله في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس الماضي في الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري التركي.

وذكر طرابزون سبور في بيان عبر حساباته الرسمية: "هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي لعبناها مع فنربخشة يوم الخميس الماضي".

وأضاف:"من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف".

وشدد النادي: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".

غير أن نادي فنربخشة دافع على اللاعب في رده على بيان طرابزون، وذكر في بيان مضاد أن الإدارة التقت مع اللاعب المتهم بالبصق، وأنه أوضح لهم أن ما يجري تداوله لم يكن كما حدث بالضبط وأنه "تم التلاعب وخداع الرأي العام من خلال زاوية التصوير".

وتابع النادي أن "الموضوع لا علاقة له بالبصق على اللاعب من زوايا مشاهدة مختلفة"، وأضاف: "ندين السلوك التمييزي والمتحيز لنادي طرابزون، وهو سلوك بعيد تماما عن قيم الصداقة والحب والاحترام، وذلك باستهدافه لاعب كرة، عبر أجندة زائفة وكاذبة تشكلت من خلال صورة متلاعبة".

وشارك نادي فنربخشة تصريحا نشره اللاعب سامت أكايدين على حسابه على تويتر، جاء فيه: "أدين المزاعم اللاأخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المزاعم التي جاءت بعد التلاعب بحركتي التي تبقى جزءاً من عادات لاعبي الكرة"، واصفا خبر البصق بكونه "افتراء ونهج رخيص".

وحافظ فنربخشة على آماله في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه طرابزون سبور، الخميس الماضي في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وارتفع رصيد فنربخشه إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف جالطة سراي (المتصدر)، في حين توقف رصيد طرابزون سبور (حامل اللقب) عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فنربخشه بهدف حمل توقيع البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي لوان بيريس والإكوادوري إينير فالنسيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و71 على الترتيب.

وتكفل الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه بتسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

إ.ع (د ب أ)