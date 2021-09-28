 سجن ″خادمة منزل″ كانت تسقي مخدوميها من ماء المرحاض وتبصق فيه | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.09.2021

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منوعات

سجن "خادمة منزل" كانت تسقي مخدوميها من ماء المرحاض وتبصق فيه

قررت محكمة في سنغافورة بسجن مساعدة منزل بسبب قيامها بملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التي تعمل لديها، بماء من المرحاض، كما اتهمت بالبصق في الماء وكذلك باستخدام مستحضرات تجميل خاصة بربة العمل.

صورة رمزية

صورة رمزية

 

اكتشفت الأسرة التي كانت تعمل لديها المتهمة المنحدرة من الفلبين، حوادث السرقة بعد أن قامت بتركيب نظام مراقبة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، بحسب تقرير محكمة ورد في صحيفة "توداي" السنغافورية. واعترفت الخادمة بباقي الجرائم الأخرى، ومن ضمنها ملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التي تعمل لديها، بماء من المرحاض.

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وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهمة كانت تقوم بالبصق في إبريق ماء الشرب، قبل أن تشرب الأسرة منه.

من ناحية أخرى، قال فريق الدفاع عن المتهمة إنها  تعرضت لسوء المعاملة ، التي تضمنت مصادرة هاتفها وسوء إطعامهما، بالإضافة إلى تأخر رب العمل في سداد شهرين من أجرها.

وقال القاضي نج بينج هونج للمتهمة: "في حال كان لديك أي شكاوى، هناك قنوات مشروعة لك (لعرضها)، ولكن ليس من الصواب أن تقومي بذلك بالطريقة التي فعلتها".

وقررت المحكمة في سنغافورة سجن خادمة من الفلبين لمدة شهر. 

ع.ج.م  (د ب أ)

 