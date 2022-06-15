 سجناء أردوغان السياسيون | تقارير جديدة | DW | 15.06.2022

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تقارير جديدة

سجناء أردوغان السياسيون

الاتهام بالإرهاب والاعتقال والاحتجاز التعسفي هي تجارب قاسية يتعرض لها مواطنون ألمان باستمرار في تركيا. فماذا يعني ذلك لحياة الأشخاص المتضررين؟

Stills Doku Erdogans politische Gefangene

Türkei Istanbul Treffen Präsident Erdogan und Kanzlerin Merkel

ميشاله تولو وهوزان كين وغونول ديلان أورس قبعن عدة أشهر في مراكز الحجز التركي أو قيد الإقامة الجبرية، لم يسمح لهن بالسفر إلى وطنهم ألمانيا بسبب حظر المغادرة. إنهن ثلاث نساء استهدفهن القضاء التركي. عكرت حالاتهن وغيرها العلاقات الألمانية التركية التي مرت بمرحلة صعبة وخاصة في السنوات السابقة لعام 2020.
 

Deutscher Diplomat Martin Erdmann


هل كانت هذه الحالات "سلعة بشرية" للرئيس التركي في صراعه مع خصومه السياسيين في الداخل والخارج؟ اعتنى السفير الألماني السابق في أنقرة مارتن إردمان، بأبرز السجناء السياسيين الألمان في تركيا: دينيس يوجيل وبيتر شتويدنر وميشاله تولو. تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين بشكل تدريجي.
 

Journalistin Mesale Tolu



الصحفية الألمانية ميشاله تولو التي أمضت ثمانية أشهر قيد الحجز التركي بتهمة الدعاية المزعومة للإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية عادت إلى ألمانيا في 2018. هي تعتقد اعتقادًا راسخًا أن قضيتها "كانت ذات دوافع سياسية وتم البت فيها سياسيًا أيضا".
 

Köln | Sängerin Hozan Cane


كما احتُجزت المطربة الألمانية الكردية هوزان كين وابنتها عالمة الاجتماع غونول ديلان أورس لسنوات في تركيا واتهمتا أيضًا بدعم الإرهاب. عادت غونول ديلان أورس ووالدتها الآن إلى ألمانيا وتحاولان مواصلة حياتهما السابقة، لكن العشرات من الألمان الآخرين ما زالوا محتجزين في تركيا. محتجزون في بلد يصدر فيه القضاة أحكاماً سياسية حسب أهواء الرئيس الذي يحارب أي شكل من أشكال المعارضة.
 

Stills Doku Erdogans politische Gefangene

يعرض الفيلم آثار هذه الإجراءات التي تعتبر تعسفية على حياة المتضررين. هم يتحدثون عن حالات اليأس والأفكار الانتحارية ولكنهم يتحدثون أيضًا عن الشوق للعودة إلى الوطن والفرح عندما تبدأ الرحلة إلى الوطن أخيرًا.





مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022– 22:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022– 01:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 03:00 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 05:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 09:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022 – 06:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022– 10:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022– 15:15 UTC
السبت 16 يوليو/تموز 2022– 23:15 UTC
الأحد 17 يوليو/تموز 2022– 13:15 UTC
الأحد 17 يوليو/تموز 2022– 19:15 UTC
الإثنين 18 يوليو/تموز 2022– 16:15 UTC

 

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