سجال فلسطيني - فلسطيني عقب خطاب عباس في القمة العربية

أثار خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام القمة العربية حفيظة حركة حماس، عندما انتقد هجوم السابع من أكتوبر. فيما دعت القمة العربية إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين.

اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة حماس بـ"توفير ذرائع" لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزّة الذي يشهد حرباً منذ سبعة أشهر. وقال عباس، الخميس (16 أيار/مايو 2024)، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة، إن "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفّرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً".

وأضاف عباس -الذي يأتي كلامه غداة الذكرى السادسة والسبعين للنكبة مع قيام دولة إسرائيل في العام 1948- أنه "قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وحتى تضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية". وتابع "لقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية، ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي".

وعقب كلمة عباس، عبّرت حماس عن "الأسف" لما ورد في خطاب عباس في القمة العربية الذي اعتبر فيه أن هجوم الحركة الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر "وفرّ لإسرائيل ذرائع" لإطلاق الحرب في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "نعرب عن أسفنا لما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية (...) حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية ". وأكدت أن هجومها على إسرائيل شكّل "الحلقة الأهم" في مواجهة إسرائيل.

يشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

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القمة العربية تدعو لنشر قوات حفظ سلام دولية

وفي سياق القمة العربية في المنامة، دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة". وتضمن "إعلان المنامة" الصادر عن القمة الدعوة "إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

ودعا البيان "كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية"، التي اعتبرها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأيّدت الدول العربية الـ22 دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

في سياق متّصل، أدان البيان الختامي للقمة "بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم"، مؤكدًا التمسك بـ"ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي". والجدير بالذكر أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة العضو في تحالف دولي بقيادة أمريكية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنّها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك "تضامناً مع قطاع غزة".

خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)