 سجادات الورود.. من أجمل التقاليد المتوارثة في بولندا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

سجادات الورود.. من أجمل التقاليد المتوارثة في بولندا

تقليد يعود إلى أكثر من مئتي سنة وتتوارثه الأجيال في بولندا، حيث يعدون سجادات من الورود بعمل فني جماعي متقن احتفالا بمناسبة دينية لا تخلو من الإبداع والفن كما تعكس جمال الطبيعة. فما هي سجادات الورود؟

Polen | Zu Fronleichnam legen die Polen Straßen mit Blumen aus

سجادات الورود تقليد تتوارثه الأجيال في بولندا

ترتّب كاتارزينا كازماريك بعناية مجموعة ورود على أحد الأرصفة أمام منزلها لتعدّ إلى جانب جيرانها سجادة ضخمة ملوّنة يصل طولها إلى أكثر من كيلومترين وتعبر قريتها سبيتشيميرز الواقعة وسط بولندا.

وتوضح كازماريك (38 سنة)، وهي مزارعة وأم لولدين، أنّ إعداد سجادات من الورود لمناسبة عيد القربان المقدّس الذي يصادف بعد ستين يوماً من عيد الفصح، يمثل "تقليداً يعود إلى أكثر من مئتي سنة وتتوارثه الأجيال".

وكان تقليد إعداد السجاد أُدرج السنة الفائتة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي، لكن منذ سنوات عدة أصبح هذا العمل الفني مصدر إعجاب لآلاف الأشخاص. وتشير اليونيسكو إلى أنّ "إعداد السجاد يستغرق ساعات عدة ويثمر عملاً فنياً موقتاً وجماعياً يعكس التديّن والإبداع وتقدير جمال الطبيعة".

مختارات

تفرض بعض الدول مثل تركيا وألمانيا غرامات مالية لمن يقطف بعض أنواع الزهور. وتختلف الغرامة من بلد إلى آخر أو من ولاية لأخرى، فقد يعاقب على من يقطف زهرة بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف يورو أو حتى مواجهة عقوبة السجن!

يفوح عبق الياسمين على قرب قرية شبرا بلولة المصرية حيث يتم إنتاج أكثر من نصف العجينة الخاصة باستخراج عطر الياسمين في العالم. هكذا يتم جمع الياسمين من الحقول المصرية لتحضير العطور في أحد أهم البلدان المنتجة للياسمين.

في شمال غرب جنوب إفريقيا توجد مناظر طبيعية شاسعة مغطاة بالزهور، الشيء المميز في ذلك.. الآلاف من أنواع الزهور البرية تزهر فقط لثلاثة أسابيع في السنة في هذه المنطقة الصحراوية.

للوهلة الأولى يمكن أن تذهلك بزهورها الأرجوانية وأوراقها الخضراء الكبيرة الزاهية التي تطفو على سطح المياه، لكن بطول جذورها الغارقة عميقا في نهر الفرات، تهدد "زهرة النيل" العراق، ولقبه المعروف "بلاد الرافدين". لكن كيف؟

بعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمستشار السابق هيلموت كول، انضم الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينمير إلى قائمة الضيوف المهمين، الذين يُطلق اسمهم على نوع من الزهور كتكريم له من قبل سنغافورة.


ويعود الاحتفال بعيد القربان المقدّس في بولندا إلى سنة 1320. وخلال هذا اليوم، يسير المؤمنون ضمن موكب مهيب في شوارع المدن والقرى ويزورون مواقع دينية يزّينها السكان خصيصاً لهذه المناسبة.

ومنذ سنوات، أصبحت الورود ضمن العناصر المعتمدة خلال الاحتفال بهذا العيد، إذ تنشر فتيات البتلات أمام الكاهن أثناء تأديته الطقوس الدينية الخاصة بالعيد حاملاً القربان المقدس، على ما تذكر وزارة الثقافة البولندية. 


تقليد من العصور الوسطى
ويرجع إعداد سجادات الورود إلى التقاليد التي كانت سائدة في القرون الوسطى، إذ كانت الحدائق الملكية توفّر في يوم العيد زهوراً للكنيسة تُستخدم لتزيين الكنائس بهدف إضفاء طابع جمالي على الاحتفالات بعيد كوربوس كريستي. 

 ولإعداد سجادتها، ترسم كاتارزينا كازماريك بالكلس الشكل الذي ترغب في اعتماده ثم تحدد إطاره بالتراب وتملأ المساحة الفارغة بالرمل الذي تنشر فوقه بتلات الورود، في مهمة أشبه بالتلوين.

وتقول "يستطيع كل شخص أن يختار الأشكال التي يريد، إذ لا يُفرَض أي أسلوب على أحد"، مضيفةً أنّ بعضهم "يرسمون صلباناً أو أشكالاً هندسية أو قلوباً أو وروداً، والبعض يرسم حتى كنائس".

وتوضح أنّ "إعداد السجاد كان مختلفاً بالعودة إلى إحدى الحقبات، إذ لم تكن الأشكال معتمدة"، مضيفةً "أخبرتني جدتي أنهم كانوا بكل بساطة يمزجون البتلات بشكل عشوائي وينشرونها على الرصيف". 

وتُقطف الورود والأوراق ولحاء الشجر والأعشاب المستخدمة في إعداد السجادة من الحقول والحدائق المحيطة قبل أيام عدة من العيد.

مشاهدة الفيديو 04:28

أعمال فنية مصنوعة من آلاف الزهور


ويقول غريغور غوركا (49 عاماً) الذي يسكن في منطقة تبعد كيلومتراً واحداً عن سبيتشيميرز إنّ "التقليد يشير إلى أن كل شخص ينبغي أن يعمل على سجادة تمتد على طول منزله".

ويضيف "بينما يبلغ طول أحد المنازل عشرة أمتار، يصل طول بيت آخر إلى 150 متراً. وعندما ينهي أحدهم السجادة أمام منزله يقدم المساعدة للآخرين". وتعمل كل عائلته المكونة من نحو عشرين شخصاً لبضع ساعات بهدف إنجاز السجادة أمام منزل ابنة عمه.

Polen | Zu Fronleichnam legen die Polen Straßen mit Blumen aus

سجادات الورود عمل فني جماعي


سجادات الورود على لائحة اليونيسكو
وهذه السنة، استند أحد السكان إلى الأحداث الحالية ورسم بالورود علمي بولندا وأوكرانيا وزيّنهما بكلمة "تضامن".
ويمثل إعداد سجادات الورود تقليداً ثابتاً، ويقول غوركا "يخبرنا كبار السن في القرية أنّ سجادات الورود لم تكن حاضرة في الموكب إلا مرة واحدة فقط لأن عاصفة اندلعت في القرية أدت إلى بعثرة الورود بعد الظهر". 

وقد تكسب سجادات الورود أهمية أكبر بعدما أُدرجت في كانون الأول/ديسمبر الفائت على لائحة اليونيسكو.

ويشير المونسينيور داريوس زمنياك، وهو كاهن كنيسة سبيتشيميرز، إلى أنّ "الاندفاع أصبح أكبر منذ إدراج هذا التقليد على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي"، مضيفاً ان ذلك يرتب على السكان "مسؤولية أكبر لكن التزامهم لا يزال كبيراً".

ولا تأسف كاتارزينا كازماريك لأنّ السجادة التي تعدّها مؤقتة. وتقول مبتسمةً "ننجز هذه المهمة لنمجّد الله، لذلك لا نندم لإقدمنا عليها".


ر.ض/ أ.ح (أ ف ب)  

  • Filmstill aus Tulpenfieber (2017): Spohia (Alicia Vikander) steht im blauen Reneissance-Kleid am Fenster und hält eine gelb-rote Tulpe in der Hand (The Weinstein Company/Alex Bailey)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    بطل قصة حب

    في فيلم "حمى التوليب" يضع حبيبان كل أملهما على زهرة توليب، فبعد ازدهار تجارة أزهار التوليب في القرن الـ 17 بشكل كبير في هولندا، وضع الحبيبان صوفيا ويان أملهما على هذه التجارة التي لا تخلو من المخاطر والتي عرفت وقتها بقدرتها على تحويل البعض للثراء الفاحش أو للفقر المدقع.

  • Windmühle und Tulpen vor blauem Himmel (NBTC Holland Marketing)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    أساطير حول رحلة وصول التوليب لهولندا

    ثمة أساطير عديدة تحكي عن رحلة وصول التوليب من إيران إلى أوروبا، وتقول إحدى الأساطير، إن أحد تجار القماش عثر في رحلته وبين بضائعه على زهرة بنية قبيحة، ألقى بها دون اهتمام في كومة من القمامة. وبعد أسابيع ظهرت مجموعة من الأزهار الجميلة غير المألوفة.

  • Tulpenfelder in Rottönen unter dramatisch bewölktem Himmel (NBTC Holland Marketing)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    هكذا وصل التوليب إلى هولندا

    استغرق الأمر بعض الوقت حتى تم زرع التوليب في الأراضي الهولندية للمرة الأولى، وبدأ الأمر عندما كتب سفير القيصر الروسي لدى السلطان التركي، في خطاباته عن جمال هذه الزهرة التي جلبها معه إلى فيينا للمرة الأولى، لتنتقل بعد ذلك مع أستاذ جامعي إلى مدينة لايدن الهولندية وتبدأ عملية زراعتها هناك.

  • Bunte Tulpen-Felder am Keukenhof, Luftaufnahme (picture-alliance/AP Photo/P. Dejong)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    "كوكنهوف" تحتضن ملايين أزهار التوليب

    حديقة "كوكنهوف" هي أكبر وأشهر مزارع التوليب والتي تجتذب إليها سنويا ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. تفتح الحديقة التي تبعد عن أمستردام نحو 20 كيلومترا، أبوابها للزوار في الفترة بين نهاية آذار/مارس ونهاية نيسان/أبريل سنويا. يمكن للزوار التعرف على نحو سبعة ملايين من أزهار التوليب المختلفة المقسمة لأكثر من 800 نوع.

  • Keukenhof in Indien. Auslänsche Touristen inm Tulpengarten in Srinagar Kashmir (UNI)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    أكبر حديقة للتوليب في آسيا

    ولا يتوقف عشق التوليب على أوروبا فقط، إذ تحتوي حديقة "انديرا غاندي" في كشمير الهندية على أكثر من مليون من أزهار التوليب. ويرجع تاريخ التوليب في آسيا لعشق حكام الدولة المغولية في الهند، لهذه الأزهار وقيامهم بزراعتها بشكل مكثف خلال القرن السادس عشر.

  • Der Blütenkelch einer dunkelroten Tulpe mit ausgefransten Blütenblättern (picture-alliance/dpa/T. Muncke)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    الاصطفاء الصناعي

    عملية الاصطفاء الصناعي مهمة للحصول على أنواع جديدة من التوليب وهي تتم حتى يومنا هذا في هولندا. شكل التوليب الموجود في الصورة يسمى "كريسبا" وهو نوع وليد الصدفة نتيجة تزاوج بين زهرتين مختلفتين.

  • Tulpen im Schnee (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    التوليب: رحلة الأزهار الملونة من الشرق إلى أوروبا

    صداقة مع الثلوج

    كثيرا ما تعود أزهار التوليب سريعا لبيوت عشاقه، بمجرد نهاية موسم أعياد الميلاد، إذ يمكن الحصول على التوليب حتى في الشتاء وقبل موسمه المعروف في الربيع. ولا تتضرر أزهار التوليب حال حدوث تساقط الثلوج في نهاية فصل الشتاء أو بداية الربيع، فالثلوج تعمل على حماية الزهرة. سيلكا فونش/ ا.ف