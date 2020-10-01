ست وجهات محتمله لـ "ألابا" بعد وصول علاقته ببايرن إلى مفترق طرق

في تصرف وصفته عدة وسائل إعلام ألمانية بـ"التصعيد"، أعلن هربرت هاينر رئيس فريق بايرن ميونيخ سحب العرض المُقدم من النادي البافاري للاعب الفريق ديفيد ألابا، بعد طلب ممثلي ألابا تحسينه مرة أخرى.
وينتهي عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونيخ صيف السنة القادمة، ويجد الطرفان الآن "صعوبة" في الوصول إلى اتفاق بشأن التجديد، بسبب خلاف بخصوص الراتب السنوي لديفيد ألابا، الذي يحمل قميص الفريق البافاري منذ 2008.
وتشير تقارير صحفية ألمانية أن رحلة ديفيد ألابا مع بايرن ميونيخ قد تصل في قريباً إلى محطتها النهائية، حيث تسيل موهبة الدولي النمساوي لُعاب العديد من الأندية الأوروبية، التي لن تترد في فتح خزائنها أملاً في الحصول على خدماته.
ريال مدريد
أوضح موقع "شبورت" الألماني أن ديفيد ألابا من اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في الحصول على خدماتهم. ويحتاج "الأبيض الملكي" إلى لاعب بإمكانيات ديفيد ألابا من أجل تعويض لوكا مودريتش، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد صيف السنة القادمة.
وتابع نفس المصدر أن ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات الكروية المُقبلة بقوة بعدما تحفظ بشكل كبير في سوق الانتقالات الأخيرة، مضيفاً أن ديفيد ألابا قد يلعب في مركزه المفضل في وسط الميدان في حال انتقاله إلى "الميرنغي".
يوفنتوس
كشفت مجلة "شبورت بيلد" أن يوفنتوس الإيطالي من الفرق، التي عبرت بشكل واضح عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا، مضيفة أن الفريق الإيطالي العملاق يتوفر على الإمكانيات المالية الضرورية للحصول على خدمات ألابا.
وأضافت "شبورت بيلد" أن مكانة ديفيد ألابا مضمونة بشكل كبير في تشكيلة الفريق الرسمية، كما أنه سيتوج بالألقاب مع فريق "السيدة العجوز"، الذي يهيمن محلياً ويقترب جداً من التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
باريس سان جيرمان
أوضح موقع "شبورت" أن باريس سان جيرمان الفرنسي من الوجهات المحتملة أيضاً لديفيد ألابا في الموسم القادم، ففريق العاصمة الفرنسية يتمتع بإمكانيات مالية كبيرة، كما أن أصبح من بين أقوى الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة.
مانشستر سيتي
أشار نفس المصدر أن انتقال ديفيد ألابا إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لن يكون مفاجئاً بالمرة، إذ يحتاج "الأزرق السماوي" إلى لاعبين من طينة ديفيد ألابا من أجل حل مشاكله في خط الدفاع بالخصوص، ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.
وأردف موقع "شبورت" أن تواجد بيب غوارديولا على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي قد يرجح من كفة انتقال ديفيد ألابا إلى الفريق الإنجليزي القوي. يشار إلى أن بيب غوارديولا أشرف على تدريب ألابا عندما كان مدرباً لفريق بايرن ميونيخ.
مانشستر يونايتد
أيضاً، فريق مانشستر يونايتد ربما يكون من الوجهات المحتملة لديفيد ألابا، إذ أن مشروع فريق "الشياطين الحمر" جد مشجع للغاية وربما يكون ديفيد ألابا القطعة الناقصة، التي يبحث عنها منذ سنوات الفريق الإنجليزي العريق بهدف العودة إلى منصات التتويج، لاسيما لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ليفربول
أفاد موقع "شبورت" الألماني أن يصعب على أي لاعب رفض اللعب تحت قيادة مدرب ليفربول يورغن كلوب، مضيفاً أن ديفيد ألابا، في حال انتقاله لليفربول، لن يتدرب فقط تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب بل سيلعب أيضاً مجدداً مع صديقه تياغو ألكانتارا، الذي انتقل إلى "الريدز" بداية الموسم الحالي.
ر.م/ع.ج.م
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
-
في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان