ست وجهات محتمله لـ "ألابا" بعد وصول علاقته ببايرن إلى مفترق طرق

في تصرف وصفته عدة وسائل إعلام ألمانية بـ"التصعيد"، أعلن هربرت هاينر رئيس فريق بايرن ميونيخ سحب العرض المُقدم من النادي البافاري للاعب الفريق ديفيد ألابا، بعد طلب ممثلي ألابا تحسينه مرة أخرى.

وينتهي عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونيخ صيف السنة القادمة، ويجد الطرفان الآن "صعوبة" في الوصول إلى اتفاق بشأن التجديد، بسبب خلاف بخصوص الراتب السنوي لديفيد ألابا، الذي يحمل قميص الفريق البافاري منذ 2008.

وتشير تقارير صحفية ألمانية أن رحلة ديفيد ألابا مع بايرن ميونيخ قد تصل في قريباً إلى محطتها النهائية، حيث تسيل موهبة الدولي النمساوي لُعاب العديد من الأندية الأوروبية، التي لن تترد في فتح خزائنها أملاً في الحصول على خدماته.

ريال مدريد

أوضح موقع "شبورت" الألماني أن ديفيد ألابا من اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في الحصول على خدماتهم. ويحتاج "الأبيض الملكي" إلى لاعب بإمكانيات ديفيد ألابا من أجل تعويض لوكا مودريتش، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد صيف السنة القادمة.

وتابع نفس المصدر أن ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات الكروية المُقبلة بقوة بعدما تحفظ بشكل كبير في سوق الانتقالات الأخيرة، مضيفاً أن ديفيد ألابا قد يلعب في مركزه المفضل في وسط الميدان في حال انتقاله إلى "الميرنغي".

يوفنتوس

كشفت مجلة "شبورت بيلد" أن يوفنتوس الإيطالي من الفرق، التي عبرت بشكل واضح عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا، مضيفة أن الفريق الإيطالي العملاق يتوفر على الإمكانيات المالية الضرورية للحصول على خدمات ألابا.

وأضافت "شبورت بيلد" أن مكانة ديفيد ألابا مضمونة بشكل كبير في تشكيلة الفريق الرسمية، كما أنه سيتوج بالألقاب مع فريق "السيدة العجوز"، الذي يهيمن محلياً ويقترب جداً من التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان

أوضح موقع "شبورت" أن باريس سان جيرمان الفرنسي من الوجهات المحتملة أيضاً لديفيد ألابا في الموسم القادم، ففريق العاصمة الفرنسية يتمتع بإمكانيات مالية كبيرة، كما أن أصبح من بين أقوى الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة.

مانشستر سيتي

أشار نفس المصدر أن انتقال ديفيد ألابا إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لن يكون مفاجئاً بالمرة، إذ يحتاج "الأزرق السماوي" إلى لاعبين من طينة ديفيد ألابا من أجل حل مشاكله في خط الدفاع بالخصوص، ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وأردف موقع "شبورت" أن تواجد بيب غوارديولا على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي قد يرجح من كفة انتقال ديفيد ألابا إلى الفريق الإنجليزي القوي. يشار إلى أن بيب غوارديولا أشرف على تدريب ألابا عندما كان مدرباً لفريق بايرن ميونيخ.

مانشستر يونايتد

أيضاً، فريق مانشستر يونايتد ربما يكون من الوجهات المحتملة لديفيد ألابا، إذ أن مشروع فريق "الشياطين الحمر" جد مشجع للغاية وربما يكون ديفيد ألابا القطعة الناقصة، التي يبحث عنها منذ سنوات الفريق الإنجليزي العريق بهدف العودة إلى منصات التتويج، لاسيما لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول

أفاد موقع "شبورت" الألماني أن يصعب على أي لاعب رفض اللعب تحت قيادة مدرب ليفربول يورغن كلوب، مضيفاً أن ديفيد ألابا، في حال انتقاله لليفربول، لن يتدرب فقط تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب بل سيلعب أيضاً مجدداً مع صديقه تياغو ألكانتارا، الذي انتقل إلى "الريدز" بداية الموسم الحالي.

ر.م/ع.ج.م