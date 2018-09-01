ست ساعات نوم غير كافية لتحمي نفسك من هذه الأخطار

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم ست ساعات أو أقل في كل ليلة لا يؤثر فقط بطريقة سلبية على الهرمونات، التي تنظم توازن السوائل في جسم الإنسان، بل يرتبط أيضاً باحتمالية خطر الإصابة بالجفاف، حسب ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس"، نقلاً عن دراسة نُشرت في المجلة العلمية المتخصصة "سليب".
وأوضح موقع "ساينس دايلي" أن الدراسة الصادرة عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية، حاولت النظر إلى كيفية تأثير النوم على خطر الإصابة بالجفاف بين بالغين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأضاف الموقع العلمي المتخصص أن البالغين الذين ناموا ست ساعات فقط كانوا أكثر عرضة للجفاف بالمقارنة من الأشخاص، الذين ناموا ثمان ساعات.
وأوضح موقع "ساينس دايلي" أن الخبراء يعتقدون أن السبب يعود إلى الطريقة التي يُنظم بها النظام الهرموني للجسم الجفاف، إذ أن هناك هرمونا يُدعى "فاسوبريسين"، الذي يتم إفرازه من أجل تنظيم حالة جفاف الجسم، وأردف أن هذا الهرمون يُفرز على مدار اليوم، وكذلك خلال ساعات النوم الليلية، وتابع أن هذا الهرمون مسؤول عن العلاقة بين قلة النوم والجفاف.
ونقل موقع "neurosciencenews" عن المشرف على الدراسة آشر روزنغر، من جامعة بنسلفانيا، قوله "يقوم الجسم بإفراز هرمون فاسوبريسين بشكل كبير أثناء في دورة النوم"، وأضاف أن عدم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم يتسبب في تعطيل ترطيب الجسم.
وتابع نفس المتحدث أن "النوم ست ساعات فقط كل ليلة، يُمكن أن يؤثر على حالة الترطيب"، وأضاف: "تشير هذه الدراسة إلى أنه في حال لم تحصل على عدد ساعات نوم كافية وتشعر في اليوم التالي بالتعب، فعليك شرب كميات إضافية من الماء".
وفي نفس السياق، أفاد موقع "theweek" أن جفاف الجسم يُمكن له التأثير على عدة وظائف وأنظمة داخل الجسم مثل الإدراك والحالة المزاجية والأداء الجسدي، وأضاف أنه على المدى البعيد قد يُؤدي الجفاف المزمن إلى مشاكل صحية أكثر خطورة مثل التهاب المسالك البولية والحصاة الكلوية.
الجدير ذكره أن دراسة صادرة قبل أسابيع ربطت بين قلة النوم وتصلب الشرايين، فضلاً عن الإصابة بمتلازمة الأيض "التمثيل الغذائي" (حالات مرضية على غرار السمنة وارتفاع ضغط ضغط الدم...)، وفق ما أشار إليه موقع (تي أونلاين).
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري