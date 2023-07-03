ستيفن جيرارد.. أسطورة ليفربول الإنجليزي مدربا في السعودية

أصبح ستيفن جيرارد، أسطورة منتخب إنجلترا وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أحدث اسم كبير ينتقل إلى السعودية بعد كريستيانو رونالدو ووكريم بنزيمة وآخرين. إذ تم الإعلان رسميا اليوم الاثنين (الثالث من يوليو/ تموز 2023) عن توليه تدريب فريق الاتفاق السعودي.

واستأنف جيرارد (43 عاما) مسيرته التدريبية، عقب إقالته من تدريب فريق أستون فيلا الإنجليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أقل من عام على توليه المسؤولية، حيث حقق الفريق انتصارين فقط في مبارياته الـ12 الأولى في الموسم المنصرم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب نادي الاتفاق على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم "يسعدنا أن نعلن أن ستيفن جيرارد هو مديرنا الفني الجديد".

وكان جيرارد، الذي سبق أن قاد فريق رينجرز للتتويج بلقب الدوري الإسكتلندي الممتاز موسم 2020 / 2021، ليحقق أول ألقابه في مشواره التدريبي، هدفا لفريق الاتفاق منذ فترة طويلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

يذكر أن فريق الاتفاق أنهى الموسم المنقضي في بطولة دوري المحترفين السعودي وهو في المركز السابع بترتيب المسابقة.

النصر السعودي يتعاقد مع الكرواتي بروزوفيتش

في غضون ذلك أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم، تعاقده رسميا مع النجم الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر النصر في حسابه على موقع تويتر أن العقد مع بروزفيتش يمتد حتى عام 2026.

وكان بروزوفيتش اجتاز الكشف الطبي خلال اليومين الماضيين بعد توصل النادي لاتفاق مع اللاعب والنادي الإيطالي، علما بأن الصفقة وفقا لتقارير سابقة سيبلغ إجمالي تكلفتها 123 مليون يورو بواقع 23 مليون لإنتر ميلان و100 مليون يورو للاعب كراتب إجمالي حتى صيف 2026.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى للنصر هذا الصيف والثانية على مستوى الصفقات العالمية هذا العام بعد ضم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في كانون الثاني/يناير الماضي.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الصفقات العالمية في دوري روشن للمحترفين سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)