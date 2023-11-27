ستولتنبيرغ قبل تركه منصبه: "لا بديل" عن مساعدة أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف لناتو ينس ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه فرانس برس اليوم الاثنين (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023): "في كثير من الأحيان، يدرك الناس أن الحروب قد تطول، وهو أمر شاق وصعب".

وشدد على أنه: "لا نملك أي بديل. البديل هو ترك الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ينتصر، وهو أمر مأسوي بالنسبة لأوكرانيا وخطير بالنسبة لنا".

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي وتعهّدت دعم كييف مهما طال الأمر . لكن معارضة الجمهوريين المتشددين أثارت شكوكا في مستقبل الدعم الأمريكي.

واستدرك ستولتنبرغ "رغم الصعوبات ورغم غياب التقدّم أو الإنجازات أو المكاسب الميدانية، علينا مواصلة دعم أوكرانيا". وأضاف "نتحمّل كقادة سياسيين وكمواطنين في بلداننا مسؤولية دعم أوكرانيا".

وردّ الأمين العام للناتو على المخاوف من فشل القوات الأوكرانية في تحقيق اختراق والشكوك حيال الالتزام الغربي التي تغذي اعتقاد الكرملين أن بإمكانه تحقيق انتصار على الأمد البعيد، قائلا: "لم يحقق بوتين ما كان يريده في أوكرانيا".

وأضاف أن "الحرب في أوكرانيا كانت خطأ استراتيجيا كبيرا وهزيمة لبوتين".

ورفض الأمين العام للحلف التكهن بشأن إن كان من الممكن ضم أوكرانيا إلى الناتو إذا وافقت على التخلي عن بعض أراضيها المحتلة لصالح روسيا. وأضاف "سيُفسَّر ذلك على أنه طريقة لبدء نوع من المفاوضات باسم أوكرانيا وهو أمر لن أقوم به".

ما هي إنجازات الأمين العام للناتو؟

كما رفض ستولتنبرغ الذي يتوقع أن يغادر منصبه العام المقبل بعد عقد على رأس الحلف شهد اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا وانسحابا كارثيا للناتو من أفغانستان، الحديث عن نجاحاته قائلا: "لست أنا من يقيّم إنجازاتي في الناتو".

بيد أنه وفي معرض حديثه عن الإنجازات التي تحققت في عهده، أشار إلى نشر قوات جديدة في الخاصرة الشرقية للحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي وقبول أعضاء جدد. وقال "منذ العام 2014، تمكنا من تأمين أكبر تعزيز لقوات الناتو منذ جيل".

وفي إشارة إلى مسألة تحمل أولوية هي انضمام السويد إلى الناتو، قال ستولتنبرغ إنه يرغب في أن يرى تركيا تتحرك أسرع في عملية المصادقة على الخطوة.

من يخلف ستولتنبرغ؟

وفيما يتعلّق بخليفته المحتمل، أشاد ستولتنبرغ برئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته كـ"صديق وزميل جيّد". وقال "إنه سياسي صاحب إمكانات وخبرة كبيرة كرئيس للوزراء، لكن اتخاذ القرار بشأن من سيخلفني هو أمر لا يعود إلي".

وقد يجد خليفته، بغض النظر عن هويته، نفسه مضطرا للتعامل مع الرئيس الأميركي السابق المتقلب دونالد ترامب في حال عاد إلى البيت الأبيض.

وكانت تقارير قد ذكرت بأن ترامب فكّر في الانسحاب من الناتو لكن ستولتنبرغ لقي إشادات لإقناعه بالعزوف عن الخطوة.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب)