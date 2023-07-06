ستولتنبرغ بعد لقاء تركي سويدي: عضوية السويد بالناتو قريبة المنال

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين اليوم الخميس (السادس من تموز/يوليو 2023) بعد اجتماع في بروكسل للتغلب على اعتراضات تركيا على انضمام السويد لعضوية الحلف إن انضمام السويد للحلف أضحى قريب المنال.

وأضاف "حان الوقت الآن لانضمام السويد للحلف"، موضحا أن من الممكن أن يصدر قرار إيجابي في قمة الحلف في فيلنيوس الأسبوع المقبل.

كما أعلن ستولتنبرغ عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف. وقال عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين "ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة" على عضوية السويد.

ويشار إلى أن وزير الخارجية السويدي التقى نظيره التركي الخميس في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مسعى لإقناع تركيا بسحب اعتراضها على انضمام ستوكهولم إلى التحالف قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة للتكتل.

تمارس الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي ضغوطاً على أنقرة لإفساح المجال أمام انضمام السويد بعدما عرقلت تركيا مدى عام المصادقة على طلب ستوكهولم بحلول الخميس المقبل، موعد انعقاد قمة التكتل في ليتوانيا.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات والتي يشارك فيها مسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن، على أمل التمهيد لتحقيق اختراق في هذا الملف. لكن دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي شكّكوا في إمكان إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير موقفه.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل.

وتوصلت تركيا والسويد العام الماضي إلى اتفاق يرمي إلى إزالة العراقيل من أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي. وطالبت أنقرة السويد بقمع حركات كردية على غرار حزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه منظّمة إرهابية. وتصرّ السويد على أنها طبّقت الاتفاق. لكن أردوغان واصل توجيه الانتقادات لستوكهولم، وقد فاقمت واقعة إحراق نسخة من المصحف في السويد الأسبوع الماضي غضبه.

من المتوقّع أن يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة في الأيام المقبلة باتّجاه إنجاز الانضمام، إذ أبلغ رئيس الوزراء السويدي في اجتماع عقد في واشنطن بأنه "يتطلّع بفارغ الصبر" إلى انضمام بلاده إلى التكتل.

تخلّت السويد وجارتها فنلندا عن سياسة الحياد العسكري التي اتّبعتاها مدى عقود وقرّرتا طلب العضوية في حلف الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وانضمت فنلندا رسمياً إلى التكتل في نيسان/أبريل.

وتعرقل المجر أيضا نيل السويد العضوية، علماً بأن انضمام أي عضو جديد للتكتل يتطلّب إجماع كل الأعضاء. لكن بودابست أشارت إلى أنها ستصادق على انضمام السويد بمجرّد موافقة تركيا على انضواء ستوكهولم في الحلف.

الحكم على كردي في السويد

والخميس حبست مواطناً من تركيا لإدانته بـ"محاولة تمويل إرهاب" حزب العمال الكردستاني بموجب تشريع جديد.

ولم يرد محامي المتهم على طلب للتعقيب.

وقال مانس فيجن قاضي محكمة ستوكهولم الجزئية في بيان "تصدر المحكمة الجزئية حكماً على رجل كردي من أصول تركية لمحاولة الضغط على رجل أعمال كردي في ستوكهولم لدفع أموال إلى حزب العمال الكردستاني تحت تهديد السلاح". وأضاف "تمت محاولة الابتزاز أثناء نشاط جمع أموال مكثف يجريه حزب العمال الكردستاني في أوروبا".

وحكمت المحكمة بسجن الرجل لأربعة أعوام وستة أشهر بتهم الشروع في ابتزاز وارتكاب جريمة بالسلاح وتمويل الإرهاب. وورد في حكم المحكمة "يجب أيضاً ترحيل الرجل من السويد ومنعه من العودة مجدداً دون إطار زمني محدد".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)