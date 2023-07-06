 ستولتنبرغ بعد لقاء تركي سويدي: عضوية السويد بالناتو قريبة المنال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2023

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أخبار

ستولتنبرغ بعد لقاء تركي سويدي: عضوية السويد بالناتو قريبة المنال

جمع لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسويد في بروكسل قبل أسبوع من قمة الناتو. بعد اللقاء أعلن الأمين العام للحلف أنّ عضوية السويد باتت قريبة المنال. كما كشف عن لقاء بين الرئيس التركي ورئيس الحكومة السويدية عشية القمة.

ينس ستولتنبرغ في لقاء سابق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرشيف (04.06.2023).

ستولتنبرغ: حان الوقت الآن لانضمام السويد للحلف"، موضحا أن من الممكن أن يصدر قرار إيجابي في قمة الحلف في فيلنيوس الأسبوع المقبل.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين اليوم الخميس (السادس من تموز/يوليو 2023) بعد اجتماع في بروكسل للتغلب على اعتراضات تركيا على انضمام السويد لعضوية الحلف إن انضمام السويد للحلف أضحى قريب المنال.

وأضاف "حان الوقت الآن لانضمام السويد للحلف"، موضحا أن من الممكن أن يصدر قرار إيجابي في قمة الحلف في فيلنيوس الأسبوع المقبل.

كما أعلن ستولتنبرغ عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف. وقال عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين "ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة" على عضوية السويد.

ويشار إلى أن وزير الخارجية السويدي التقى نظيره التركي الخميس في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مسعى لإقناع تركيا بسحب اعتراضها على انضمام ستوكهولم إلى التحالف قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة للتكتل.

مختارات

يبدو أنّ إدارة الرئيس جو بايدن بصدد إقرار صفقة مع تركيا تتعلق بمقاتلات إف 16، حسب تقرير لوكالة رويترز. يأتي ذلك في أعقاب موافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو وظهور بوادر على انحسار التوتر بينها واليونان.

بعد لقاء مع الرئيس التركي أردوغان، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال تركيا تمهيدا لانضمامها للحلف. وأشار إلى أن "الوقت حان ليحدث الانضمام قبل قمة فيلنيوس" المقررة في الشهر المقبل.

ثبت لدى المحكمة الإدارية الاتحادية أن دار نشر "ميزوبوتامين" وشركة "إم آي آر" للموسيقى كانتا مرتبطتين على صعيد الموارد البشرية والشؤون المالية بحزب العمال الكردستاني المحظور.

أجرت ألمانيا محاكمة لمسؤول بحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة ماينز ومناطق مجاورة بها. واعترف الرجل جزئيا بارتكاب التهم الموجهة إليه، لكنه أعلن رفضه استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية، لتخفف المحكمة حكمها عليه.

تمارس الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي ضغوطاً على أنقرة لإفساح المجال أمام انضمام السويد بعدما عرقلت تركيا مدى عام المصادقة على طلب ستوكهولم بحلول الخميس المقبل، موعد انعقاد قمة التكتل في ليتوانيا.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات والتي يشارك فيها مسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن، على أمل التمهيد لتحقيق اختراق في هذا الملف. لكن دبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي شكّكوا في إمكان إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير موقفه.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل.

وتوصلت تركيا والسويد العام الماضي إلى اتفاق يرمي إلى إزالة العراقيل من أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي. وطالبت أنقرة السويد بقمع حركات كردية على غرار حزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه منظّمة إرهابية. وتصرّ السويد على أنها طبّقت الاتفاق. لكن أردوغان واصل توجيه الانتقادات لستوكهولم، وقد فاقمت واقعة إحراق نسخة من المصحف في السويد الأسبوع الماضي غضبه.

من المتوقّع أن يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة في الأيام المقبلة باتّجاه إنجاز الانضمام، إذ أبلغ رئيس الوزراء السويدي في اجتماع عقد في واشنطن بأنه "يتطلّع بفارغ الصبر" إلى انضمام بلاده إلى التكتل.

تخلّت السويد وجارتها فنلندا عن سياسة الحياد العسكري التي اتّبعتاها مدى عقود وقرّرتا طلب العضوية في حلف الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وانضمت فنلندا رسمياً إلى التكتل في نيسان/أبريل.

وتعرقل المجر أيضا نيل السويد العضوية، علماً بأن انضمام أي عضو جديد للتكتل يتطلّب إجماع كل الأعضاء. لكن بودابست أشارت إلى أنها ستصادق على انضمام السويد بمجرّد موافقة تركيا على انضواء ستوكهولم في الحلف.

الحكم على كردي في السويد

والخميس حبست مواطناً من تركيا لإدانته بـ"محاولة تمويل إرهاب" حزب العمال الكردستاني بموجب تشريع جديد.

ولم يرد محامي المتهم على طلب للتعقيب.

وقال مانس فيجن قاضي محكمة ستوكهولم الجزئية في بيان "تصدر المحكمة الجزئية حكماً على رجل كردي من أصول تركية لمحاولة الضغط على رجل أعمال كردي في ستوكهولم لدفع أموال إلى حزب العمال الكردستاني تحت تهديد السلاح". وأضاف "تمت محاولة الابتزاز أثناء نشاط جمع أموال مكثف يجريه حزب العمال الكردستاني في أوروبا".

وحكمت المحكمة بسجن الرجل لأربعة أعوام وستة أشهر بتهم الشروع في ابتزاز وارتكاب جريمة بالسلاح وتمويل الإرهاب. وورد في حكم المحكمة "يجب أيضاً ترحيل الرجل من السويد ومنعه من العودة مجدداً دون إطار زمني محدد".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • طائرات الجيش الألماني من طراز A400M على مدرج قاعدة فونستورف

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    أكبر تدريب جوي للناتو بعد 74 عاما من تأسيسه

    لم تكن بداية مناورات "إير ديفندر 23" في سماء ألمانيا بالطائرات المقاتلة، وإنما بطائرات النقل العملاقة. وعند انطلاق المناورات يوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) أقلعت طائرات الجيش الألماني من طراز A400M من قاعدة فونستورف في ولاية ساكسونيا السفلى في أكبر تدريبات جوية في تاريخ حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذي تأسس قبل 74 عاما.

  • طائرة مقاتلة من طراز تورنادو تقلع بشكل عمودي من قاعدة شليسفيغ الجوية في ياغل

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    إقلاع عمودي

    طائرة مقاتلة من طراز تورنادو تقلع بشكل عمودي من قاعدة شليسفيغ الجوية في ياغل. على مدار نحو أسبوعين تتدرب 25 دولة على صد هجوم افتراضي. وبالإضافة إلى دول أعضاء في الناتو، تشارك اليابان والسويد أيضاً في التدريبات تحت قيادة ألمانيا. كما يتم اختبار نقل الطائرات، على سبيل المثال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا. ويضم الناتو 31 دولة أوروبية وأمريكية شمالية، والمقر الرئيسي للحلف يقع في بروكسل.

  • Ein Soldat in einer orangenen Warnweste betritt ein Flugzeug; dieses ist in Nahaufnahme zu sehen, über der Tür, durch die der Mann geht, ist der Schriftzug Luftwaffe zu lesen. Darunter ist ein Logo der Air Defender-Übung angebracht.

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    قضية مشتركة

    الفحص النهائي: جندي يدخل طائرة تابعة لسلاح الجو بقاعدة فونستورف الجوية. المطار في ولاية ساكسونيا السفلى هو المركز اللوجستي للمناورة، حيث سيتم نشر 10000 جندي وحوالي 250 طائرة بحلول 23 يونيو/ حزيران، بينها 70 طائرة من ألمانيا. وطبقا لصحيفة أوغسبورغر ألغماينه (27/4/2023) يبلغ عدد جنود حلف الناتو حوالي 5,8 مليون جندي بينهم 3,4 مليون في الخدمة و1,7 مليون بالاحتياط، وأكثر من 700 ألف بقوات شبه عسكرية.

  • تطبيق فلايترادار 24

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    مكان التدريبات

    على الهاتف الذكي يعرض تطبيق "فلايترادار" 24 مسار رحلة طائرة عسكرية هولندية فوق ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، التي قامت بعدة دورات فوق فيسمار وغوستروف وشفيرين. تدور أحداث مناورات "إير ديفندر 23" فوق أجزاء من شمال ألمانيا وشرقها وجنوبها وغربها وكذلك فوق بحري الشمال وبحر البلطيق.

  • شاشة عرض الرحلات في مطار هامبورغ

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    تأثير على حركة الطيران المدني

    خُطط لـ 2000 طلعة جوية خلال أيام التدريب العشرة، لكن هذه الطلعات الجوية لها تأثيرات على حركة الطيران المدني. فقد أُغلقت أجزاء من المجال الجوي الألماني بشكل متكرر بسبب المناورات. هنا، في الصورة، شاشة عرض الرحلات في مطار هامبورغ وقد أظهرت بالفعل العديد من الرحلات المتأخرة والملغاة في اليوم الأول لانطلاق المناورات. ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر المناورة الرئيسية على حركة الطيران المدني.

  • متفرجون يشاهدون طائرة مقاتلة من طراز تورنادو عند سياج قاعدة شليسفيغ الجوية

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    تحت المراقبة

    عند السياج الحدودي لقاعدة شليسفيغ الجوية يقف متفرجون ويشاهدون طائرة مقاتلة من طراز تورنادو. لم يكن لتدريبات القوات الجوية أي عواقب على الركاب في المطارات في فرانكفورت على نهر ماين وكذلك مطارات برلين ودوسلدورف ونورمبرغ وكولونيا- بون. ومع ذلك تتوقع شركات الطيران المدني زيادة الاضطرابات في حركة الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

  • مظاهرة نظمها حزب اليسار الألماني احتجاجاً على التدريبات العسكرية

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    اليسار يرفع "رمز السلام" احتجاجا على المناورات

    المشاركون في مظاهرة نظمها حزب اليسار الألماني احتجاجاً على التدريبات العسكرية، يشكلون علامة "رمز السلام". يريد الجيش الألماني أيضاً تجنب وقوع استفزاز من جانب روسيا، حيث قال قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تصعيدها". على سبيل المثال لن تكون هناك طلعات جوية باتجاه مدينة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق.

  • مفوضة الجيش الألماني في البرلمان الألماني بوندستاغ إيفا هوغل

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    "رسالة واضحة"

    ترى إيفا هوغل، مفوضة الجيش الألماني في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، أن مناورات "إير ديفندر 23" هي رسالة واضحة إلى موسكو. وقالت هوغل خلال تواجدها بمطار فونستورف إن هجوم روسيا على أوكرانيا يظهر مدى أهمية هذه المناورات. بالإضافة إلى ذلك، وصفت السياسية العضوة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي المناورات العسكرية بأنها "إشارة جيدة جدًا" على القدرة الدفاعية لحلف "الناتو". نيلا ينش/ ع.غ/ص.ش


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