ستولتنبرغ: السويد "أوفت بالتزاماتها" لتركيا للانضمام للناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الأحد (الرابع من مايو/ أيار 2023) إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة تمهيدًا للانضمام للحلف.

وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

وفى أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي بعد عقود من الحياد.

وتم قبول فنلندا باعتبارها العضو الحادي والثلاثين في أبريل/ نيسان من العام الجاري بعد أن صدق جميع أعضاء الناتو على طلبها، لكن تركيا والمجر لم تصادقا بعد على انضمام السويد.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الوقت حان ليحدث ذلك (الانضمام) قبل قمة فيلنيوس" المقررة في 11 و12 يوليو/ تموز المقبل، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ 31، مذكرا بأنّ السويد عدلت تشريعاتها لتبديد شواغل ومخاوف تركيا الأمنية.

وأعلن الأمين العام للناتو إنشاء "آلية دائمة" بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وعقد اجتماع مقبل "في 12 حزيران/يونيو" من دون تحديد مكان انعقاده.

وقال ستولتنبرغ إن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون منتصف الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات حول طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف، وهو الأمر الذي يتعثر بسبب اعتراضات تركيا والمجر.

وحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حفل تنصيب أردوغان في أنقرة بعد إعادة انتخابه في 28 مايو/ أيار لخمس سنوات إضافية على رأس البلاد، و"شكر تركيا" لنشرها تعزيزات في كوسوفو التي تشهد اضطرابات عنيفة. وتشارك تركيا في قوة "كفور" المتعددة الجنسية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)