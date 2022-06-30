ستولتنبرغ: أوكرانيا ستتسلم المزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا"

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2023)، في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية، أن دولًا غربية سترسل قريبا لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ للصحيفة الألمانية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف "إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".

وأضاف "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة فيما قامت الدول الغربية بتوسيع نطاق الأسلحة التي تؤمّنها.

الأسبوع الماضي، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرّعة أميركية من طراز برادلي وعدد من مدرّعات "ا ام اكس-10" الفرنسية.

لكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافقوا على تسليم دبابات قتالية. وتعهدت المملكة المتحدة السبت إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنّه هجومًا على أوكرانيا. وأوضح "لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة. نرى اخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة"، لكن الروس "أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم".

الضغط على الحكومة الألمانية لتوريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا ازداد مؤخرا.

تسليم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا سيستغرق عاما تقريبا

في غضون ذلك أعلنت مجموعة "راينميتال" الألمانية لتصنيع الأسلحة أن تسليم دبابات من طراز ليوبارد من مخزون الشركة لأوكرانيا سوف يستغرق بعض الوقت.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أرمين بابرغر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية: "حتى إذا تم اتخاذ القرار غدا بأن يتم السماح لنا بإرسال دباباتنا من طراز ليوبارد إلى كييف، فسوف يستغرق التسليم وقتا حتى مطلع العام القادم".

وبحسب الصحيفة الألمانية استنادا إلى تصريحات بابرغر، فإن مجموعة "راينميتال" تمتلك أكثر من 22 دبابة من طراز "ليوبارد 2" وأكثر من 88 نموذجا من الطراز الأقدم "ليوبارد 1".

وقال رئيس مجلس إدارة راينميتال إن تصليح الدبابات التي كان قد تم استبعادها سوف يستغرق "قرابة عام"، وأضاف: "لن يتم إعادة طلاء الدبابات فحسب، ولكن سيتوجب إعادة بنائها لأجل الاستخدام بالحرب. سيتم تفكيكها بالكامل، ثم سيتم إعادة بناؤها".

وتابع أنه لا يمكن للشركة إصلاح الدبابات دون الحصول على تكليف بذلك، لأن تكاليف ذلك ستصل إلى عدة مئات من ملايين اليورو، وقال: "لا يمكن لراينميتال تمويل ذلك بشكل مسبق".

يشار إلى أن الضغط على الحكومة الألمانية لتوريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا ازداد مؤخرا. وأعلنت بولندا يوم الأربعاء الماضي أنها ستورد دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا من أجل التصدي لروسيا. ثم أعلنت فنلندا عن استعدادها لتوريد دبابات لأوكرانيا أيضا يوم الخميس الماضي.

وتؤدي ألمانيا دورا محوريا في هذا النقاش حول توريد دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا؛ لأنه يتم تصنيعها في ألمانيا. وعادة يجب المصادقة على توريد أسلحة ألمانية الصنع لأطراف ثالثة.

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)