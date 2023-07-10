 ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى "الناتو" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى "الناتو"

عشية قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنطلق الثلاثاء في فيلنيوس، أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن الرئيس التركي أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى الحلف إلى البرلمان التركي.

الرئيس التركي أردوغان والأمين العام لحلف الناتو، أرشيف (04.06.2023).

أعلن الأمين العام للناتو أن الرئيس التركي أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى الحلف إلى البرلمان التركي.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق، الإثنين (10 يوليو/تموز 2023)، على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".

وبدا أن أردوغان أثار اليوم الاثنين مجددا مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قائلا إن على التكتل أن يفتح الطريق أمام انضمام أنقرة له، قبل أن يوافق البرلمان التركي على مسعى السويد للانضمام إلى الحلف العسكري. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها للضغط على أنقرة منذ شهور.

ويرى بعض أعضاء الحلف أن تركيا، التي طلبت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 شراء مقاتلات إف-16، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بقيمة 20 مليار دولار وما يقرب من 80 مجموعة من القطع لتحديث طائراتها الحربية الحالية، تستخدم عضوية السويد للضغط على واشنطن بخصوص الطائرات الحربية. ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مباشرة مع أردوغان خلال القمة.

 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

مواضيع ذات صلة

Madrid, on June 30, 2022 Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses media representatives during a press conference at the NATO summit at the Ifema congress centre in Madrid, on June 30, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

أردوغان يربط بين عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي وانضمام السويد للناتو 10.07.2023

قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو في فيلنيوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل القاري قبل أن توافق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, stands next to Ecumenical Patriarch Bartholomew I, the spiritual leader of the world's Orthodox Christians, at the Patriarchal Church of St. George in Istanbul, Turkey, Saturday, July 8, 2023. Zelenskyy attended a memorial ceremony for the victims of the war in Ukraine led by Patriarch Bartholomew I. (AP Photo/Francisco Seco)

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو 09.07.2023

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته على دول حلف الناتو

زيلينسكي يزور تركيا ضمن جولته في دول حلف الناتو 08.07.2023

عقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة اتفاق الحبوب وانضمام بلاده للناتو. وأكد أردوغان دعم بلاده لانضمام أوكرانيا للناتو.