ستولتنبرغ: أردوغان وافق على تأييد انضمام السويد إلى "الناتو"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق، الإثنين (10 يوليو/تموز 2023)، على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".

وبدا أن أردوغان أثار اليوم الاثنين مجددا مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قائلا إن على التكتل أن يفتح الطريق أمام انضمام أنقرة له، قبل أن يوافق البرلمان التركي على مسعى السويد للانضمام إلى الحلف العسكري. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها للضغط على أنقرة منذ شهور.

ويرى بعض أعضاء الحلف أن تركيا، التي طلبت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 شراء مقاتلات إف-16، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بقيمة 20 مليار دولار وما يقرب من 80 مجموعة من القطع لتحديث طائراتها الحربية الحالية، تستخدم عضوية السويد للضغط على واشنطن بخصوص الطائرات الحربية. ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مباشرة مع أردوغان خلال القمة.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)