"ستفشل".. رسالة مخفية من أوباما لترامب؟

جدل سياسي وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض تحدثت فيها عن "رسائل مخفية" من فريق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لخلفه دونالد ترامب. ونقلت الصحفية بشبكة "سي إن إن " آبي فيليب، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قولها: "عندما دخلنا للبيت الأبيض، وجدنا في كل مكتب مجموعة من كتب أوباما تحتوي على رسائل كتب فيها عبارات /ستفشل/ و/لن تنجح في الأمر/".

رد فعل محامي أوباما ، دانيال جاكوبسون جاء سريعا إذ وصف التصريحات بالكاذبة، وأكد عبر تويتر أن ما حدث هو العكس تماما، إذ أن فريق أوباما ترك رسائل لتساعد ترامب وفريقه قدر الإمكان. جون فولفستال، الذي عمل في إدارة أوباما، ذهب لأبعد من ذلك مؤكدا على ضرورة "فصل المتحدثة الوقحة" بعد هذه التصريحات.

سخرية على مواقع التواصل

بعيدا عن الجانب السياسي أثارت هذه التصريحات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا سواء بالصور:

أو بالتعليقات الساخرة، إذ عقب أحد المغردين بقوله: "إن كان الأمر حقيقيا فهو /أوباما/ لم يكن مخطئا بل إنه يستحق التكريم على ذلك".

في حين تساءل مغرد آخر: "معظم من استمع لهذه القصة لديه نفس السؤال وهو: لماذا تظهر هذه القصة الآن؟

مغرد آخر رأى أن هذه القصة تجعل من الصعب للغاية تصديق المتحدثة عندما تخرج ببيان عن صحة الرئيس.

سوء تفاهم؟

بعد هذه الضجة، قللت غريشام من حدة تصريحاتها السابقة وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا أعلم سر هذه الحساسية الشديدة"، موضحة أنها لم ترغب في القول إن هذه الرسائل كانت موجودة في جميع المكاتب، لكنها كانت تتحدث عن مكتب صحفي معين.

وأضافت غريشام في تصريحاتها التالية للضجة التي أثارتها، أنها شخصيا وجدت رسائل لطيفة موضحة أن الأمر برمته نوع من "الدعابة" المعتادة عند تغيير الإدارة في البيت الأبيض.

ويبدو أن مثل هذه "الدعابات" مألوفة عادة في البيت الأبيض عند تغيير الفريق الرئاسي، وفقا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إذ تنتشر بعض القصص عن فريق الرئيس الأسبق بل كلينتون، الذي نزع زر حرف "دبليو" من جميع أجهزة الكمبيوتر في البيت الأبيض، قبل دخول جورج "دبليو". بوش وفريقه إلى البيت الأبيض.

ا.ف/ ط.أ