 ″ستفشل″.. رسالة مخفية من أوباما لترامب؟ | عالم المنوعات | DW | 20.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"ستفشل".. رسالة مخفية من أوباما لترامب؟

"ستفشل"، "لن تنجح في الأمر"رسائل زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن فريق باراك أوباما تركها لدونالد ترامب في البيت الأبيض، المتحدثة قللت من أهمية التصريحات بعد ضجة سياسية وسخرية على مواقع التواصل.

USA | Washington Treffen Obama und Amtsnachfolger Trump (Getty Images/W. McNamee)

جدل سياسي وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض تحدثت فيها عن "رسائل مخفية" من فريق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لخلفه دونالد ترامب. ونقلت الصحفية بشبكة "سي إن إن " آبي فيليب، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قولها: "عندما دخلنا للبيت الأبيض، وجدنا في كل مكتب مجموعة من كتب أوباما تحتوي على رسائل كتب فيها عبارات /ستفشل/ و/لن تنجح في الأمر/".

رد فعل محامي أوباما ، دانيال جاكوبسون جاء سريعا إذ وصف التصريحات بالكاذبة، وأكد عبر تويتر أن ما حدث هو العكس تماما، إذ أن فريق أوباما ترك رسائل لتساعد ترامب وفريقه قدر الإمكان. جون فولفستال، الذي عمل في إدارة أوباما، ذهب لأبعد من ذلك مؤكدا على ضرورة "فصل المتحدثة الوقحة" بعد هذه التصريحات.

سخرية على مواقع التواصل

بعيدا عن الجانب السياسي أثارت هذه التصريحات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا سواء بالصور:

أو بالتعليقات الساخرة، إذ عقب أحد المغردين بقوله: "إن كان الأمر حقيقيا فهو /أوباما/ لم يكن مخطئا بل إنه يستحق التكريم على ذلك".

في حين تساءل مغرد آخر: "معظم من استمع لهذه القصة لديه نفس السؤال وهو: لماذا تظهر هذه القصة الآن؟

مغرد آخر رأى أن هذه القصة تجعل من الصعب للغاية تصديق المتحدثة عندما تخرج ببيان عن صحة الرئيس.

 

سوء تفاهم؟

بعد هذه الضجة، قللت غريشام من حدة تصريحاتها السابقة وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا أعلم سر هذه الحساسية الشديدة"، موضحة أنها لم ترغب في القول إن هذه الرسائل كانت موجودة في جميع المكاتب، لكنها كانت تتحدث عن مكتب صحفي معين.

وأضافت غريشام في تصريحاتها التالية للضجة التي أثارتها، أنها شخصيا وجدت رسائل لطيفة موضحة أن الأمر برمته نوع من "الدعابة" المعتادة عند تغيير الإدارة في البيت الأبيض.

ويبدو أن مثل هذه "الدعابات" مألوفة عادة في البيت الأبيض عند تغيير الفريق الرئاسي، وفقا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إذ تنتشر بعض القصص عن فريق الرئيس الأسبق بل كلينتون، الذي نزع زر حرف "دبليو" من جميع أجهزة الكمبيوتر في البيت الأبيض، قبل دخول جورج "دبليو". بوش وفريقه إلى البيت الأبيض.

ا.ف/ ط.أ

  • USA 3. US-Präsident - Thomas Jefferson (picture-alliance/Prisma Archivo)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    توماس جفرسون هو الرئيس الثالث للولايات المتحدة (من سنة 1801 ولغاية سنة 1809)، ويعتقد أنه كان يقيم علاقة مع إمرأة من العبيد إسمها سالي هيمينغ وأنه أنجبت منه طفلا واحد على الأقل. وبينت تحاليل الحمض النووي "دي أن أي DNA" أجريت بعد نحو مائتي عام من ولادة الأطفال أن أبوة جفرسون لطفل واحد على الأقل من سالي هيمينغ مرجحة جدا.

  • USA Warren G. Harding mit Ehefrau (picture-alliance/akg-images)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    وارن هاردينغ كان الرئيس الـ 29 للولايات المتحدة وشغل المنصب لفترة قصيرة من 1921 ولغاية وفاته في عام 1923. وعرف عن هاردينغ بأنه كان زير نساء حقيقي. وكان مهتما في إقامة العديد من العلاقات العاطفية مع صديقات العائلة. وكان له علاقة مع زوجة أحد أصدقائه القدامى، وللتغطية على ذلك كان يتبرع بسفرات سياحية لعشيقته ولزوجها.

  • Nixon macht Victoryzeichen nach Rücktritt 1974 (picture-alliance/dpa)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    ريتشارد نيكسون من الحزب الجمهوري هو الرئيس الوحيد الذي تنحى عن الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت" الشهيرة التي تعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. وبدأت الفضيحة عندما تم الكشف عن عملية تجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "وتترغيت". واستقال نيكسون في سنة 1974 بعد اكتشاف دوره كمخطط وعارف بالقضية. وفي هذه الصورة الشهيرة لنيكسون يظهر رافعا علامة الانتصار بعد أقل من ساعة من إعلان استقالته.

  • US Präsidenten Amtseinführungen Ronald und Nancy Reagan (Reuters/Ronald Reagan Presidential Library)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    حرص رونالد ريغان على جعل الولايات المتحدة "عظيمة" حرفيا، عندما اتخذ سياسات صارمة تجاه الاتحاد السوفيتي. لكنه تعثر سياسيا عندما تم الكشف عن أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تراقب لسنوات تمويل قوات "كونترا" المعارضة في نيكاراغوا والمدعومة من الولايات المتحدة. وكان مصدر هذا التمويل هو تهريب الهيروين إلى بلاده. لكن الكشف عن التفاصيل لم يؤدِ إلى فضيحة رئاسية. ولم يعرف دور ريغان في القضية لغاية اليوم.

  • USA Monica Lewinsky und Bill Clinton (Getty Images/Hulton Archive)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    على الرغم من الكشف عن الفضائح الجنسية لبيل كلنتون داخل المكتب الرسمي للرئيس الأمريكي (المكتب البيضاوي) إلا أنه ما زال من أكثر الناشطين في الحياة العامة في الولايات المتحدة. وكادت علاقته الساخنة بالمتدربة مونيكا لوينسكي "أثناء العمل" أن تطيح به من منصبة كرئيس للولايات المتحدة، بيد أن كلنتون نجح سياسيا في تخطي الفضيحة. لكن ماذا تفكر زوجته هيلاري بهذا الخصوص؟

  • New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Ausschnitt) (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فيعد ظاهرة فريدة، إذ أنه يتحدث ويتصرف ضد جميع أعراف العمل السياسي – الدبلوماسي تقريبا. ولا يمكن حاليا معرفة فيما إذا كان ترامب "مهرجا – سياسيا" أو "محرضا- خطرا" أو أنه مجرد رجل "مختل عقلي" في السلطة. ومازال ترامب في بداية مرحلته الرئاسية، لكنه من المذهل أن مصطلح "سحب الثقة" أو (Impeachment) صار متداولا منذ الآن في واشنطن. الكاتب: فالكر فاغينر/ زمن البدري


مختارات

مزيد من الانعزال .. ترامب ينوي الانسحاب من معاهدة الأسلحة الدولية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه الانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تبناها سلفه باراك أوباما. ووقع أوباما على المعاهدة في 2013 لكن المشرعين الأمريكيين لم يوافقوا عليها بعد. (26.04.2019)  

أمريكا بمواجهة "الإرهاب الأبيض".. ديمقراطيون يتهمون ترامب

ارتفعت أصوات في الولايات المتحدة تطالب بالتعاطي بجدية مع التهديد الذي بات يمثله ما وصفته بـ "الإرهاب الأبيض" بعد حادثي تكساس وأوهايو. ساسة ديمقراطيون لم يكتفوا بذلك بل ذهبوا لحد اتهام ترامب بـ "تغذية" هذا الإرهاب. (04.08.2019)  

أوباما يطل من جنوب إفريقيا ويحذّر من "أوقات غريبة وغامضة"

انتهز الرئيس الأميركي السابق أوباما فرصة إلقائه خطابا اليوم في مناسبة تكريمية للزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا للتحذير من "أوقات غريبة وغامضة" يمر بها العالم، فيما يمكن اعتباره هجوما مبطنا على خلفه دونالد ترامب. (17.07.2018)  

أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

لم تكن فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية هي الأولى في تاريخ رئاسات الولايات المتحدة، إذ سبقه في ذلك عدة رؤساء، من بينهم كلنتون وعلاقاته العاطفية في المكتب البيضاوي ونيكسون الذي استقال بعد فضيحة "ووتر غيت". (19.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

USA Washington | Abdel Fatah Al-Sisi, Präsident Ägypten & Donald Trump

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع السيسي وأيد محادثات سد النهضة 05.11.2019

قال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الأثيوبي، فيما أشاد الرئيس المصري من جانبه برعاية ترامب للمفاوضات التي من المنتظر أن تبدأ هذا الأسبوع بواشنطن.

USA Washington Donald Trump

إصدار مذكرة استدعاء للبيت الأبيض في إطار تحقيقات عزل ترامب 05.10.2019

أصدر مشرعون ديمقراطيون يجرون تحقيقا لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة استدعاء للبيت الأبيض تلزمه بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالاته مع أوكرانيا. ونفى ترامب مجددا ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني.

USA Protkoll Telefonat Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

اتهامات بتدخل البيت الأبيض بعد مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني 26.09.2019

هل تدخل البيت الأبيض بتزييف نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني التي فتح مجلس النواب تحقيقا بشأنها؟ مسرب الوثيقة يتهم البيت الأبيض بذلك وبأنه أوعز بإزالة النص الإلكتروني من نظام الكومبيوتر. البيت الأبيض يرد.

إعلان
Themenbild Facebook

 