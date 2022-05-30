ستعيش في سكن مشترك.. وريثة عرش هولندا تلتحق بالجامعة

قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية اليوم الاثنين (30 مايو/أيار 2022) إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق للدراسة بجامعة أمستردام هذا العام، وناشدت باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.
وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر ، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر أيلول 2022 وستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلاب الآخرين.
بدأت الأميرة أماليا، التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة. وتحظى العائلة المالكة بشعبية كبيرة بين الهولنديين.
العائلة الملكية الهولندية (أرشيف)
وكانت ولية العهد، والملكة المستقبلية، حديث وسائل الإعلام بعد أن أقامت حفلا كبيرا بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر في ديسمبر الماضي، على الرغم من القيود التي تمنع التجمع لأكثر من أربعة أشخاص. واضطرت العائلة الملكية في هولندا للاعتذار.
وحضر حفل عيد ميلاد الأميرة أماليا نحو 100 ضيف، وفقا لتقرير في صحيفة دي تليغراف. وأحتفل الضيوف في خيمتين في حدائق القصر. ومع ذلك، قال القصر إنه لم يتم إصدار سوى "21 دعوة".
ع.ج.م/ (رويترز، د ب أ)
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تنازل الملك، عاش الملك!
من السلف إلى الخلف
ملك هولندا فيليم ألكسندر (يسار الصورة) حقق هدفا لا يزال الكثيرون من أولياء العهد ينتظرونه في أوروبا. أخيرا تسلم صولجان الحكم من والدته بياتريكس (يمين الصورة) التي تنازلت عن العرش في أبريل / نيسان 2013، تماما كما فعلت والدتها يوليانا عام 1980.
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تنازل الملك، عاش الملك!
بداية عهد جديد في اسبانيا
خوان كارلوس أقبل قبل أيام على نفس الخطوة وتخلى عن العرش للأمير فيليبي الذي سيتعين عليه إجراء إصلاحات عميقة على المؤسسة الملكية. فضيحة صيد الفيلة في بوتسوانا ومحاكمة صهر الملك أثرت كثيرا على صورة القصر الملكي لدى الإسبان.
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تنازل الملك، عاش الملك!
خلافة مضمونة
يتقلد ألبرت الثاني أمير موناكو مقاليد الحكم منذ عام 2005، واعتلى عرش الإمارة الصغيرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وعمره 47 عاما بعد وفاة والده الأمير راينر الثالث. ويبدو اليوم أنه ضمن أيضا خلافته المباشرة، ذلك أن زوجته شارلين التي توجها عام 2011 حامل، ومن المنتظر أن يرى المولود الجديد النور نهاية العام الجاري.
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تنازل الملك، عاش الملك!
قوة رغم الصغر
يعيش الأمير غيوم سعادة غامرة منذ حفل الزفاف في 2012 مع زوجته شتيفاني. وليس من الواضح متى سيعتلي ولي عهد للوكسمبورغ عرش بلاده، فوالده الدوق الأكبر هنري يقود زمام الإمارة الصغيرة منذ عام 2000. وكما حدث في هولندا فإن والده جون تنازل عن الحكم وفتح ذلك الباب أمام جيل الشباب.
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تنازل الملك، عاش الملك!
ملك لترسيخ الوحدة
في دول البنلوكس، هناك تقليد يقوم على التخلي عن العرش في الوقت المناسب، ففي بلجيكا لم ينتظر الملك فليب وفاة والده حتى يعتلي العرش. ففي عام 2013 تنازل ألبرت عن العرش. وتبقى المهمة الأكبر للملك فليب هي توحيد البلاد المهددة بالانقسام.
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تنازل الملك، عاش الملك!
شعاع شمس في السويد
تتمتع ولية عهد عرش السويد فيكتوريا بشعبية عارمة حتى قبل زواجها بدانييل (يسار الصورة) وميلاد ابنتها ستيلا محبوبة الجماهير في السويد. أما شعبية والدها الملك غوستاف كارل 16 فعانت كثيرا بسبب الفضائح. لذلك فإن الكثير من السويديين يتمنون اعتلاءها عرش البلاد في القريب العاجل.
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تنازل الملك، عاش الملك!
أسطورة دنمركية!
تبدو أسرة ولي عهد الدنمرك فريدريك، زوجته ماري وأطفالهم الأربعة، كما في كتاب صور جميلة، لا ينقصها سوى تاج العرش. ولا شيء في الأفق يوحي بأن الملكة مارغاريت مستعدة للتنازل عن العرش في الوقت المنظور.
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تنازل الملك، عاش الملك!
حداثة النرويج
سبق للأمير هاكون أن تولى عام 2004 وبشكل مؤقت المهام التي كان يضطلع بها والده المريض الملك هارالد. وليس من الواضح متى ستسلم الأمير هاكون مقاليد الحكم وهو الذي يبلغ اليوم 42 عاما من العمر. فإلى جانب زوجته ميته ماريت يمثل هاكون اليوم وجه النرويج الحديثة.
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تنازل الملك، عاش الملك!
ولي العهد الأبدي
هل سيصبح الأمير تشارلز في يوم ما ملكا لبريطانيا؟ لا أحد يعرف، ربما بمن فيهم والدته الملكة إليزابيث الثانية. وربما لا يتناسب التنازل عن العرش مع فهمها لمسؤولية الحكم. وهناك الكثير من البريطانيين الذين يتمنون أن يتولى الحفيد وليام وزوجته كيت العرش في حالة وفاة الملكة أو تخليها عن الحكم.
الكاتب: آندريا فيرفول / حسن زنينيد