ستعيش في سكن مشترك.. وريثة عرش هولندا تلتحق بالجامعة

قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية اليوم الاثنين (30 مايو/أيار 2022) إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق للدراسة بجامعة أمستردام هذا العام، وناشدت باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.

وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر ، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر أيلول 2022 وستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلاب الآخرين.

بدأت الأميرة أماليا، التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة. وتحظى العائلة المالكة بشعبية كبيرة بين الهولنديين.

العائلة الملكية الهولندية (أرشيف)

وكانت ولية العهد، والملكة المستقبلية، حديث وسائل الإعلام بعد أن أقامت حفلا كبيرا بمناسبة عيد ميلادها الثامن عشر في ديسمبر الماضي، على الرغم من القيود التي تمنع التجمع لأكثر من أربعة أشخاص. واضطرت العائلة الملكية في هولندا للاعتذار.

وحضر حفل عيد ميلاد الأميرة أماليا نحو 100 ضيف، وفقا لتقرير في صحيفة دي تليغراف. وأحتفل الضيوف في خيمتين في حدائق القصر. ومع ذلك، قال القصر إنه لم يتم إصدار سوى "21 دعوة".

ع.ج.م/ (رويترز، د ب أ)