ستريكلاند فخورة لكونها ثالث سيدة تفوز بجائزة نوبل للفيزياء

أعربت العالمة الكندية دونا ستريكلاند عن شعورها بالفخر، بعدما أصبحت ثالث سيدة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901. وقالت عبر الهاتف، للصحفيين في مقر الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بعد إعلان فوزها بالجائزة اليوم الثلاثاء (2 تشرين أول/ أكتوبر 2018) :"كنت أعتقد أنه ربما يكون هناك المزيد ... ولكني أشعر بالفخر لكوني واحدة من هؤلاء النساء". وأضافت "إننا بحاجة إلى الاحتفاء بعالمات الفيزياء لأننا موجودات".

وقررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للفيزياء هذا العام مناصفة بين أرثور أشكين و كل من الفرنسي جيرارد مورو و الكندية دونا ستريكلاند مكافأة لهم على اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر، وذلك حسبما أعلنت الأكاديمية اليوم في ستوكهولم. وتبلغ القيمة المادية للجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 870 ألف يورو

وكوفئ آشكين (96 عاما) لاختراعه "الملاقط البصرية" التي تلتقط الجزيئات والذرات والفيروسات والخلايا الحية الأخرى بواسطة أصابعها العاملة بشعاع ليزر. وتمكن من خلال هذا الاختراع من استخدام الضغط الإشعاعي للضوء لنقل أجسام مادية "وهو حلم قديم للخيال العلمي" على ما ذكرت الأكاديمية السويدية للعلوم.

وفاز مورو (74 عاما) وستريكلاند وهي ثالث امرأة فقط تفوز بنوبل الفيزياء، لإسهامهما في تطوير ومضات بصرية قصيرة جدا "هي أقصر وأكثر ومضات الليزر كثافة أنتجها البشر". وتستخدم هذه التقنية الآن في جراحات العين التصحيحية. وفاز بالجائزة العام الماضي علماء الفيزياء الفلكية الأميركيون باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس لاكتشافهم موجات الجاذبية التي توقعها ألبرت أينشتاين قبل قرن من الزمن في إطار نظرية النسبية العامة التي وضعها.

ومن المقرر أن يعلن غدا الأربعاء عن الفائز بجائزة نوبل للكيمياء لهذا العام ثم الإعلان بعد غد الجمعة عن الفائز بجائزة نوبل للسلام. ولن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام وذلك بسبب الفضيحة التي تلاحق لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة على أن يتم تكريم شخصيتين بالجائزة العام المقبل. كما من المنتظر أن يعلن عن الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد الاثنين المقبل. وستسلم جميع هذه الجوائز للفائزين في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل وهو اليوم الذي توفي فيه ألفريد نوبل، صاحب الجائزة.

لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء

-- 2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا)

-- 2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة)

-- 2016: ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس (بريطانيا)

-- 2015: تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ب. ماكدونالد (كندا)

-- 2014: إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو (اليابان) وشوجي ناكامورا (الولايات المتحدة)

-- 2013: فرنسوا إنغليرت (بلجيكا) وبيتر هيغز (بريطانيا)

-- 2012: سيرج أروش (فرنسا) وديفيد واينلاند (الولايات المتحدة)

-- 2011: سول بيرلموتر وآدام ريس (الولايات المتحدة) وبريان شميت (الولايات المتحدة-أستراليا)

-- 2010: أندريه غيم (هولندا) وكونستانتين نوفوسيلوف (روسيا/ بريطانيا)

-- 2009: تشارلز كاو (الولايات المتحدة/ بريطانيا) ويلارد بويل (الولايات المتحدة/ كندا) وجورج سميث (الولايات المتحدة)

ع.أ.ج/ ع.ج (د ب أ)

