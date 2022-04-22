ستروين آمي بدون رخصة

في أوروبا تتعدد المسميات والنتيجة واحدة: "اللجوء غير مقبول"

إذا تم إخبارك أن طلب اللجوء الخاص بك "غير مقبول" فهذا يعني بشكل عام أنه لن يتم النظر فيه، ويكون هذا عادةً لأن السلطات بالبلد الذي قدمت أوراقك فيه تعتقد أن دولة أخرى مسؤولة عن طلبك.