 ستروين آمي بدون رخصة | عالم السرعة | DW | 28.04.2022

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عالم السرعة

ستروين آمي بدون رخصة

طرحت ستروين نموذجاً جديداً حمل اسم آمي، سيارة كهربائية لا تحتاج الى رخصة قيادة وسعرها مناسب جداً.

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