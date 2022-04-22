ستروين آمي بدون رخصة

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طرحت ستروين نموذجاً جديداً حمل اسم آمي، سيارة كهربائية لا تحتاج الى رخصة قيادة وسعرها مناسب جداً.
يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة للحسم في ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما قد يشكل زلزالا سياسيا.
إذا تم إخبارك أن طلب اللجوء الخاص بك "غير مقبول" فهذا يعني بشكل عام أنه لن يتم النظر فيه، ويكون هذا عادةً لأن السلطات بالبلد الذي قدمت أوراقك فيه تعتقد أن دولة أخرى مسؤولة عن طلبك.
دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".
عمل لا يمكن التراجع عنه حتى لو نشبت الحرب وعلقت بين الجبهات، إنه حمل الأم البديلة لجنين زوجين غريبين في رحمها. عندما تندلع الحرب كما في أوكرانيا تصبح الأمور معقدة وصعبة سواء بالنسبة للأم البديلة أو للزوجين.
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