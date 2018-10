سترة مايكل جاكسون تعرض في المزاد وهذا هو سعرها التقديري!

في عيد ميلاده الستين..محطات في حياة مايكل جاكسون

بداية المشوار الفردي

في سنة 1971 بدأ مايكل جاكسون مسيرته الفردية وهو في الـ13 من عمره، رغم بقائه كعضو في الفرقة واحتلت أغنيته الفردية الأولى Got To Be There المركز الرابع ضمن أفضل خمس أغنيات في سباق الأغاني الأمريكي.