 ستة مدربين قد يخلفون سولشاير لنفخ الروح ″بالشياطين الحمر″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.10.2021

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رياضة

ستة مدربين قد يخلفون سولشاير لنفخ الروح "بالشياطين الحمر"

بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها مانشستر يونايتد أمام ليفربول في عقر داره، يرى كثيرون أن أيام المدرب سولشاير معدودة مع "الشياطين الحمر". ستة أسماء مرشحة لخلافته في تدريب النادي العريق، أحدهم قد يكون "مفاجأة القرن".

النرويجي أولي غونار سولشاير

كثيرون يعتقدون أن أيام المدرب سولشاير معدودة مع مانشستر يونايتد بعد الخسارة الثقيلة أمام ليفربول

مازال النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد، مقتنعا بأنه الرجل المناسب في هذا المنصب، رغم الخسارة التاريخية التي تلقاها فريقه صفر / 5 أمام ضيفه ليفربول الأحد الماضي (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصف سولشاير، الذي وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات في تموز/ يوليو الماضي، هذه الخسارة بأنها "أحلك يوم" في مشواره كمدرب ليونايتد. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات سولشاير، الذي قال عقب المباراة "حسنا، الطريقة الوحيدة التي أعرف بها كيفية التعامل مع الحياة هي الاستيقاظ صباح الغد، والتطلع إلى الأمام، وبالطبع تقييم ما حدث، وأبذل قصارى جهدي وأن أكون عازما على مواجهة الأوقات الصعبة".

لكن جيمي كاراغر (43 عاما)، الأسطورة الدفاعية لنادي ليفربول، كان "بلا رحمة" في تحليله كخبير في قناة "سكاي سبورتس" الرياضية بعد فوز فريقه السابق بالخماسية النظيفة على مانشستر يونايتد. ونقلت عنه صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية في موقعها الإلكتروني بالقول: "أولي غونار سولشاير ليس المدرب المناسب لمانشستر يونايتد إذا كنت تريد الوصول إلى مستوى أعلى. وهو مستوى فيه كبار المدربين، وفيه لن يكون سولشاير، بل مدربين أمثال يورغن كلوب أو بيب غوارديولا أو توماس توخيل".

وتولى سولشاير المسؤولية مؤقتا في كانون الأول/ ديسمبر 2018، خلفا للمدرب  البرتغالي جوزيه مورينيو،  قبل أن ينال منصبه بشكل دائم بعد 4 أشهر، لتشهد مسيرته مع الفريق الكثير من الصعود والهبوط. ويونايتد الآن في أدنى مستوياته تحت قيادة سولشاير، بعد تقديمه عرضا متواضعا مليئا بالأخطاء ليعاقب بلا رحمة بالخسارة أمام غريمه اللدود ليفربول، ويصيب جماهير (أولد ترافورد) بصدمة.

ليس كاراغر وحده من يرى أن أيام سولشاير معدودة مع "الشياطين الحمر"، إذ يعتقد كثيرون أن عملية الاستغناء عنه مسألة وقت فقط. والسؤال المطروح الآن في أروقة النادي وبين مشجعيه، من سيخلف سولشاير في النادي؟

زين الدين زيدان

النجم المفضل لدى الجماهير هو زين الدين زيدان

زيدان أبرز الأسماء

ويتم بالفعل تداول العديد من المرشحين. يبدو أن النجم المفضل لدى الجماهير هو زين الدين زيدان (49 عاماً). مدرب ريال مدريد السابق، والذي فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ويتمتع بالحيوية الرياضية والكاريزما التي تتوقعها من مدرب اليونايتد. ويقال أيضاً إن النجم رونالدو  هو أحد المشجعين على انضمام مدرب فريقه السابق "زيزو" لمانشستر، كما نقلت صحيفة "شبورت بيلد" في موقعها الإلكتروني.

مختارات

في مباراة سيشارك فيها غالبا رونالدو حتى ولو كان ذلك عبر مقاعد البدلاء، لن تجد جماهير الكرة في بريطانيا، من غير الذين سيكونون داخل الملعب، بدا من الاستعانة بالراديو أو الانترنت لمتابعة مباراة مانشستر يونايد ونيوكاستل.

ومع ذلك: ذكرت وسائل إعلام فرنسية مؤخراً أن زيدان سوف لن يعود إلى التدريب بسبب الضغوط الكبيرة تجاهه، بل أنه يريد الاستمتاع بالحياة بعيداً عن كرة القدم الاحترافية والأضواء الكبيرة. وفي المقابل أيضاً، رشح اسمه لتدريب المنتخب الوطني الفرنسي أو فريق باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "سن" البريطانية، هناك مرشح مفضل إيطالي لخلافة سولشاير، وهو أنطونيو كونتي. وكان المدرب البالغ من العمر 52 عاماً بلا نادٍ منذ الصيف الماضي، وكان قد قاد إنتر ميلان سابقًا إلى لقب بطولة الدوري الإيطالي، لكنه اضطر إلى الرحيل بسبب عدم قبوله الإجراءات التقشفية الصارمة لأندية دوري الدرجة الأولى الإيطالية. ودرب كونتي فريق تشيلسي من 2016 ولغاية 2018، ولكن بنجاح متفاوت.

المرشح الثالث هو الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (49 عاماً)، والذي كان مرشحا في السابق أيضا لتولي تدريب "الحمر". وعندما انفصل توتنهام عن بوكيتينو في نوفمبر 2019، كان مانشستر قد تعاقد مع سولشاير. وذهب بوكيتينو إلى باريس سان جيرمان في يناير 2021، ولديه عقد مع النادي الباريسي لغاية 2023. مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الأرجنتيني ليس سعيدا بنسبة 100 بالمئة في الدوري الفرنسي ويريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقعت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن يكون بريندان رودغرز (48 عاماً) أحد المرشحين لتدريب الحمر. المدرب الأيرلندي الشمالي متعاقد حالياً مع ليستر سيتي ويتمتع بسمعة ممتازة في إنجلترا. وكذلك المدرب إيريك تن هاخ (51 عاماً) مرشح لتدريب يونايتد. وتولى المدرب البديل السابق لبايرن ميونيخ المسؤولية في أياكس أمستردام منذ نهاية عام 2017، ولديه عقد حتى عام 2023 - ونفى دائماً الشائعات المتكررة حول انهاء عقده.

كريستيانو رونالدو

هل يتولى النجم البرتغالي رونالدو قيادة مانشستر وتدريبه في نفس الوقت؟

الاسم المفاجأة

أما الشيء الذي قد يثير إعجاب الكثير من محبي مانشستر يونايتد، وهو أن يقوم النجم كريستيانو رونالدو (36 عاماً) بمهام التدريب بنفسه. وقال مدرب توتنهام السابق تيم شيروود مؤخراً: "هذا الشاب سيكون مدربًا بنسبة 100 بالمائة. أراهن على أنه سيكون مدربًا لمانشستر يونايتد في غضون 18 شهراً".

سيكون البرتغالي بالطبع متمتعاً بالكاريزما اللازمة ودعم الجماهير أيضاً، بالإضافة إلى الطموح والتعطش للنجاح على أي حال – لكنه لا يملك أي خبرة كمدرب. ومع ذلك، يمكنه تولي منصب اللاعب والمدرب على أساس مؤقت - ويمكن أن يصبح حلاً دائماً إذا ما حصل على النجاح المترقب.

زمن البدري/ (د ب أ، DW)

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري