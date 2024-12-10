ستة فيتامينات ضرورية للنساء فوق 25 عامًا

بعد سن الـ25، يبدأ جسمك في الاحتياج إلى فيتامينات أساسية لدعم صحتك، وزيادة طاقتك، والحفاظ على جمالك. تعرفي على 6 فيتامينات مهمة تساعدك في تقوية المناعة، تحسين البشرة والشعر، وتعزيز حياتك اليومية.

تحتاج النساء إلى بعض العناصر الغذائية بشكل أكبر في كل مراحل مختلفة من حياتهن. تعرفي على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحتكِ، طاقتكِ، وجمالكِ في كل مرحلة من مراحل حياتكِ.

فيتامين د: لصحة العظام

فيتامين د أساسي للحفاظ على صحة العظام والأسنان، لكن العديد من النساء في العشرينات يعانين من نقصه بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس. يمكن الحصول عليه من الحليب المدعم، البيض، والأسماك الدهنية مثل السلمون. وفي حالة نقصه، يمكن الاعتماد على المكملات الغذائية، وفقًا لموقع Time of India.

فيتامين ب12: لمحاربة التعب

إذا كنتِ تشعرين بالتعب أو تجدين صعوبة في التركيز، فقد يكون نقص فيتامين ب12 هو السبب. يساعد هذا الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب. يمكن العثور عليه في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والبيض، وإذا كنتِ نباتية، يمكنك اللجوء إلى الأطعمة المدعمة أو المكملات.

فيتامين سي: لبشرة صحية ومناعة قوية

فيتامين سي ليس فقط لتعزيز المناعة، بل يساعد أيضًا في تحسين صحة البشرة من خلال زيادة إنتاج الكولاجين. كما يسهل امتصاص الحديد في الجسم، وهو مهم خصوصًا أثناء الدورة الشهرية. يمكنك الحصول عليه من الفواكه الحمضية والفلفل الحلو.

فيتامين هـ: لحماية البشرة

إذا كنتِ تسعين لبشرة مشرقة، فيتامين هـ يعد الخيار المثالي. فهو يعمل كمضاد أكسدة، ويحمي البشرة من أضرار الشمس والتلوث. يمكن الحصول عليه من المكسرات، البذور، وزيت عباد الشمس.

حمض الفوليك (فيتامين ب9): لتطور صحي للخلايا

حمض الفوليك ضروري بشكل خاص للنساء اللاتي يخططن للحمل، حيث يساعد في نمو الخلايا ويمنع التشوهات الخلقية. حتى إذا لم تكوني تخططين للحمل، يظل حمض الفوليك مفيدًا لصحة الخلايا. يمكن العثور عليه في الخضروات الورقية والفاصوليا.

فيتامين ك: ضروري لصحة العظام وشفاء الجروح

فيتامين ك أساسي لعملية التئام الجروح، إذ يساهم في تخثر الدم بشكل صحي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم ويساعد في تقوية العظام. للحصول على الكمية الكافية من فيتامين ك، يُنصح بإضافة الأطعمة المخمرة مثل الناتو، والخضروات مثل البروكلي، السبانخ، والكرنب إلى نظامك الغذائي.

النساء اللاتي يمارسن التمارين الرياضية بشكل مكثف أو يعملن في وظائف تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، مثل الرياضيات المحترفات والعسكريين، قد يحتجن إلى المزيد من العناصر الغذائية للحفاظ على صحتهن.

تشير الدراسات إلى أن الرياضيات المحترفات، وكذلك النساء العاملات في الوظائف العسكرية التي تتطلب نشاطًا بدنيًا شاقًا، قد يكن أكثر عرضة لنقص فيتامين د والكالسيوم، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابات. كما أنهن قد يعانين من نقص الحديد بسبب المتطلبات العالية للطاقة في أجسامهن، وفقًا لموقع Medical News Today.

لذلك، من المهم أن تستشير النساء النشيطات طبيبًا أو أخصائي تغذية لوضع نظام غذائي مناسب وتحديد المكملات الضرورية لتلبية احتياجاتهن.

ن.ف.د