ستة تمارين بسيطة لتجاوز ضغوط الحياة اليومية

التطور الكبير الذي تشهده مختلف المجتمعات والانتقال بالخصوص إلى عصر السرعة والإنتاجية، فرض "قواعد عمل" جديدة، غالبا ما ينبغي للفرد التقيد بها حتى يستطيع مواكبة هذا التقدم. بيد أن رياح التغيير لا تأتي دائما بما هو إيجابي، فقد بلغت الضغوطات الحياتية مستويات كبيرة، وعجز البعض عن إيجاد طريقة مناسبة للتعايش معها والتغلب عليها. موقع مجلة "فوكوس" الألماني يقدم ستة تمارين بسيطة تضبط إيقاع حياتك اليومي بشكل فعال.

التمرين الأول: الاستحمام بوعي

أثناء الاستحمام، استمع إلى أصوات المياه المتدفقة والساقطة على جلدك، ولاحظ كيف تتنقل عبر أجزاء مختلفة من جسمك. صوت الماء المتدفق ومراقبته يريح الأعصاب، وبيعدك عن التفكير بمشاغل العمل أو الأسرة.

التمرين الثاني: الأكل بجميع الحواس

تناول وجبة الفطور بشكل واع، واسأل نفسك ما هو المذاق المميز اليوم؟ وكيف يتذوق لسانك مكونات هذه الوجبة؟ لا تصدر أيضا أي حكم، فقط استمتع واجعل دماك خالية من المشاكل.

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التمرين الثالث: تنفس بانتباه

اجلس في مكان هادئ ما في الغرفة، تنفس الآن بشكل طبيعي ولا تحاول السيطرة على أنفاسك، ثم لاحظ كيف يتدفق الهواء في كل أنحاء جسمك. مارس هذا التمرين بمعدل 5 إلى 10 دقائق، ويمكنك أيضا إطالة هذه المدة. فالمهم هو أن تحافظ على انتباهك أثناء التنفس.

التمرين الرابع: الشعور بالجسد

سواء كنت تمشي حافي القدمين على العشب الأخضر أو ترتدي حذائك وأنت واقف قرب محطة الحافلات، حاول أن تشعر بقدمك وهي تلمس الأرض واطرح الأسئلة التالية: هل يتركز كل ثقل وزنك على كعب قدمك؟ وكيف هي وضعية جسمك؟.

التمرين الخامس: التحسن ببطء

حاول ايجاد عادات يومية جديدة تتيح لك اختبار وعيك بشكل مستمر على غرار سقي الورود أو كنس البيت. كما لا تجرب أيضا القيام بكل الأمور الروتينية في وقت واحد، بل اعتمد على التدرج واختر القيام بروتين واحد أو اثنين في اليوم، ثم ارفع العدد ببطء في وقت لاحق.

التمرين السادس: التدرب بصبر

أثناء ممارسة تمارين الانتباه تحلى بالصبر وكن متأكداً أن الأمور ليست دائما هينة، فإذا ما انحرفت أفكارك عن الاتجاه الصحيح، لا تكن قاسيا مع نفسك. تحل دائما بالصبر، وكن رؤوفا مع نفسك.

رم / ع.أ.ج