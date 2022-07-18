 ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. لمن تميل كفة الحرب؟ | مسائية DW | DW | 24.08.2022

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مسائية DW

ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. لمن تميل كفة الحرب؟

في ذكرى استقلال أوكرانيا.. وبعد ستة أشهر من الغزو الروسي لها .. الرئيس زيلينسكي يتوعد بمواجهة القوات الروسية حتى النهاية... وواشنطن تزيد من دعمها العسكري لكييف.. فلمن تميل كفة الحرب؟

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أقال الرئيس الأوكراني المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب ما وصفه بوجود شكوك بشأن حالات خيانة لصاح الروس.

زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن 18.07.2022

In this photo provided by the Luhansk region military administration, damaged residential buildings are seen in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine, early Sunday, July 3, 2022. Russian forces pounded the city of Lysychansk and its surroundings in an all-out attempt to seize the last stronghold of resistance in eastern Ukraine's Luhansk province, the governor said Saturday. A presidential adviser said its fate would be decided within the next two days. (Luhansk region military administration via AP)

مسائية DW: الجيش الروسي يتقدم في شرق أوكرانيا.. هل يراجع الغرب خطته؟ 04.07.2022

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy walks on a street along with regional governor Vitaliy Kim during a visit to the southern city of Mykolaiv, as Russia's attack on Ukraine continues, Ukraine June 18, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور مناطق معارك قرب أوديسا 18.06.2022

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور شرق البلاد لأول مرة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، ماذا قال زيلنسكي خلال زيارته؟

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتفقد خاركيف شرق البلاد 29.05.2022

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August 23, 2022, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine VOLODYMYR ZELENSKYY (center) meets with media representatives at the end of the Crimean Platform in this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office. Zelensky vowed that Kyiv's forces will retake Russian-occupied Crimea, as the leader seeks to build international support for full restoration of the country's pre-2014 borders and reversal of all Russian gains. (Credit Image: Â© Ukraine Presidency/ZUMA Press Wire

زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستواجه الغزو الروسي "حتى النهاية 24.08.2022

تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.

KYIV, UKRAINE - AUGUST 24: A Ukrainian woman is seen with a Ukraine flag in front of the tank, captured by Ukrainian forces during the war against Russia, on Khreshchatyk street during the Ukraine's 31st Independence Day in Kyiv, Ukraine on August 24, 2022. Although public celebrations, meetings and demonstrations with large participation were banned on August 22-25 due to the fear that Russia might attack Kiev, Ukrainian people came to the area where the military vehicles captured in the war were exhibited. Metin Aktas / Anadolu Agency

أوكرانيا - مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف محطة للقطارات 24.08.2022

تعهّد الرئيس زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا أن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية". وفيما تعهدت واشنطن بإرسال مزيد من المساعدات العسكرية، أكدت المخابرات الأوكرانية أن الهجوم الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق.

Ukrainian MSLR BM-21 Grad shoots toward Russian positions at the frontline in Kharkiv region, Ukraine, on Tuesday, Aug. 2, 2022.(AP Photo/Evgeniy Maloletka)

شولتس يتعهد بتقديم كميات كبيرة من الأسلحة لتحديث القوات الأوكرانية 23.08.2022

تحضر واشنطن لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فيما ستقدم ألمانيا شحنة أسلحة بقيمة نصف مليار يورو. والرئيس الأوكراني يحذر روسيا من أي تصعيد مع احتفال كييف بعيد الاستقلال.

G7 leaders from left, British Prime Minister Boris Johnson, U.S. President Joe Biden, German Chancellor Olaf Scholz, French President Emmanuel Macron and Italy's Prime Minister Mario Draghi meet on the sidelines of the G7 summit at Castle Elmau in Kruen, near Garmisch-Partenkirchen, Germany, on Tuesday, June 28, 2022. The Group of Seven leading economic powers are meeting in Germany for their annual gathering Sunday through Tuesday. (AP Photo/Susan Walsh)

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دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا والتي يحتلها الجيش الروسي. بينما حذر كليتشكو من كارثة تفوق فوكوشيما وتشرنوبل عدة مرات.