ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. لمن تميل كفة الحرب؟

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في ذكرى استقلال أوكرانيا.. وبعد ستة أشهر من الغزو الروسي لها .. الرئيس زيلينسكي يتوعد بمواجهة القوات الروسية حتى النهاية... وواشنطن تزيد من دعمها العسكري لكييف.. فلمن تميل كفة الحرب؟
تعهد الرئيس الأوكراني بعدم تقديم أي تنازلات أو تسوية لروسيا خلال خطاب ألقاه في يوم عيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي والذي يتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي لبلاده.
تعهّد الرئيس زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا أن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية". وفيما تعهدت واشنطن بإرسال مزيد من المساعدات العسكرية، أكدت المخابرات الأوكرانية أن الهجوم الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق.
تحضر واشنطن لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، فيما ستقدم ألمانيا شحنة أسلحة بقيمة نصف مليار يورو. والرئيس الأوكراني يحذر روسيا من أي تصعيد مع احتفال كييف بعيد الاستقلال.
دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الى "ضبط النفس" حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا والتي يحتلها الجيش الروسي. بينما حذر كليتشكو من كارثة تفوق فوكوشيما وتشرنوبل عدة مرات.
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