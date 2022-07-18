ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. لمن تميل كفة الحرب؟

أوكرانيا - مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف محطة للقطارات

تعهّد الرئيس زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا أن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية". وفيما تعهدت واشنطن بإرسال مزيد من المساعدات العسكرية، أكدت المخابرات الأوكرانية أن الهجوم الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق.