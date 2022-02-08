 ستة أسباب تدعوك لشرب عصير الجزر يومياً | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.02.2022

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صحة

ستة أسباب تدعوك لشرب عصير الجزر يومياً

الجزر يقوي النظر! عبارة يلجأ إليها كل من يريد إقناع غيره بفوائد الجزر، بيد أن لعصير ذلك النوع من الخضروات الجذرية فوائد أخرى جمة.

صورة رمزية للجزر الطازج في أحد الأسواق الأسبوعية بألمانيا (31/1/2022)

صورة رمزية للجزر الطازج في أحد الأسواق الأسبوعية بألمانيا (31/1/2022)

يشتهر الجزر بمحتواه العالي من بيتا-كاروتين، وهو الذي يمنح الجزر لونه النابض بالحياة. عصير الجزر فاتح للشهية. وتطلق عملية العصر مادة كاروتينويد المضادة للأكسدة. لكن هذا ليس كل شيء! فيما يلي فوائد أخرى لهذا النوع من العصير، أوردتها مجلة Vital الألمانية التي تعنى بصحة ولياقة المرأة:

يقوي النظر

يحتوي الجزر على نسبة بيتا-كاروتين أكثر من أي خضروات أخرى. يتحول هذا المركب النباتي إلى فيتامين "أ" في الجسم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين. ويشتهر فيتامين "أ" بقدرته على حماية العينين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العين مع التقدم بالعمر مثل إعتام عدسة العين (الماء الأبيض) والجلوكوما (الماء الأسود).

مختارات

لطالما تباينت الأراء بشأن كيفة تناول بعض الخضروات والطريقة الأفضل لأكلها للحصول على فوائد صحية أكبر. مجلة ألمانية تكشف أبرز 5 خضروات يُفضل تناولها مطبوخة وتشرح السبب.

أمر قد يغفل عنه كثير من المصابين بداء السكري، وهو ضرورة الاعتناء الزائد بصحة الفم والأسنان. لأن الإصابة بمرض التهاب دواعم السن لو حدثت لها تأثير سلبي جدا، وتجعل التحكم بمستوى السكر في الجسم أكثر صعوبة.

من أجل فقدان الوزن، يحاول البعض اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتحول إلى غلوكوز ويرفع نسبة السكر في الدم. بينما يعتمد آخرون على تقليل معدل الدهون في الطعام. فأي حمية هي الأفضل؟

ويحسن فيتامين "أ" الرؤية الليلية بشكل كبير. ولكن إذا كانت مشكلات الرؤية غير مرتبطة بفيتامين "أ"، فمن المحتمل ألا تتحسن الرؤية بغض النظر عن كمية العصير التي يتم تناولها.

يدعم المناعة

يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من فيتامين "سي"، المهم لجهاز المناعة لمساعدته على منع الالتهابات. وكمضاد قوي للأكسدة، يقي فيتامين "سي" من الإجهاد التأكسدي ويساهم أيضاً في تكوين خلايا الدم البيضاء التي تلعب دوراً حيوياً في محاربة وصد مسببات الأمراض.

من أجل نضارة البشرة

يحمي فيتامين "أ" خلايا الجلد من الجذور الحرة وبالتالي فهو عامل مهم في نمو خلايا الجلد، حيث يساعد على تعويض الخلايا الميتة ويساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة، ما يقلل من الالتهابات ويعزز التئام الجروح. كما تحمي النسبة العالية من بيتا-كاروتين البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ما يساعد على تقليل حروق الشمس.

حتى يمتص الجسم فيتامين "أ" بشكل أفضل، ينصح بإضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت بذر الكتان إلى العصير.

تحذر دراسة لجامعة ولاية أوريغون من أن تناول كميات كبيرة من عصير الجزر قد يؤدي إلى إصفرار الجلد.

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عصير الجزر...لبشرة نضرة تشع جمالاً وجاذبية

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الجزر على تنظيم مستوى السكري في الدم. ويعود ذلك لأن مرضى السكري يمكنهم امتصاص السكر الطبيعي في الجزر بسهولة ودمجها في النظام الغذائي اليومي. وعلى الرغم من أن عصير الجزر يحتوي على السكر والكربوهيدرات، إلا أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، ذلك لأن الجزر غني بالألياف والكاروتين. وتحتوي الألياف الغذائية على عدد أقل من الكربوهيدرات القابلة للهضم، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم ويسبب فقط ارتفاعاً تدريجياً في مستويات السكر في الدم، ولا يكون ذلك الارتفاع بشكل سريع مرة واحدة.

يساعد على الهضم

يحتوي عصير الجزر على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقوي الجهاز الهضمي. ويحفز كوب من عصير الجزر قبل الطعام العصارة الهاضمة ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة بشكل أفضل.

وتلعب الألياف دوراً مهماً في صحة الجهاز الهضمي، فهي تسهل إخراج الفضلات وتقلل من خطر حدوث الإمساك.

ويقي عصير الجزر من بعض أمراض الجهاز الهضمي، حيث أن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف يعد أحد العوامل المسببة للإصابة بالتهاب القولون.

ينظم مستوى الكوليسترول في الدم

ثبت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يخفض مستويات الكوليسترول. لا تؤدي النسبة العالية من الألياف إلى تعزيز الهضم فحسب، بل تساعد أيضاً على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق اتحادها مع الكوليسترول وفرزها معها خارج الجسم.

يلتصق الكولسترول "الضار" بجدران الشرايين ويسدها، الأمر الذي يؤدي إلى ألم الصدر أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية مثل الجزر يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

خ.س/ص.ش

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تأخر لم يكن بالحسبان

    تدفع الأجواء الاحتفالية مساءا غالبا إلى تأخر لم يكن بالحسبان ونسيان العمل في اليوم التالي، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والتي تجعل المرء يبدو وكأنه متقدم في العمر.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الجلد تحت العينين هو الأرقّ في الجسم كله

    في هذه المنطقة تختفي الأنسجة الدهنية التي تتوضع عادة تحت الجلد. ومقابل ذلك ينتشر الكثير من الأوعية الدموية واللمفاوية التي تظهر بوضوح بسبب رقة الجلد، وأي تغير في الدم - بسبب السهر مثلا- يظهر أولا كهالات سوداء تحت العينين.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    لون الدم يؤثر على الجلد

    يتغير لون الدم بانخفاض تركيز الأوكسجين، إذ يصبح أغمق ويتجمع بكثافة. التغير في لزوجة الدم ولونه يؤثران على لون الجلد ليبدو أكثر قتامة

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تأثير نمط الحياة على الهالات السوداء

    من المؤكد أن اتباع نمط حياة غير صحي كشرب الكحول والتدخين والإرهاق وقلة النوم والسوائل تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تحذر من امكانية الإصابة بأمراض

    الهالات السوداء غير جذابة و يمكن أن تكون إنذارا لاضطراب في الغدد الدرقية مثلا ولمشاكل في القلب والكلى أو للحساسية. وينبغي مراجعة الطبيب إذ ظهرت بشكل مفاجئ وبدون سبب.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    إخفائها بكريمات الكافيين

    تساعد مواد التجميل على التخلص من اللون الأسود تحت العينين، كالكريمات التي تحتوي على مادة الكافيين، إذ تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الهالات السوداء، فالكافيين ينشط الدورة الدموية، كما تحتوي هذه الكريمات على مواد تزيد رطوبة البشرة، لكن يجب ألا نعلق عليها آمالا كبيرة، إذ لا تتغلل في الجلد.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الليزر للتخلص من الهالات السوداء الخًلقية

    يعود سبب ظهور الهالات السوداء لدى البعض إلى كثافة الصبغيات في الجلد. مايجعل تخفيفها ممكنا باستعمال مواد مبيضة أو حمض فيتامين A أو بالليزر.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    حمض الهيالورونيك للعلاج

    التقدم في السن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، فبمرور السنين يصبح الجلد رقيقا، وتنخفض نسبة الخلايا الدهنية فتظهر التجاعيد التي تزيد الهالات السوداء و التي يتم علاجها بحمض الهيالورونيك الصافي أحيانا، إذ يزيد هذا الحمض كمية السوائل في النسيج الضام ما يساعدعلى شد البشرة وجعلها ذات ملمس ناعم. ويتم حقن هذه المادة تحت الجلد كل عدة أسابيع مرة، و لظهور النتيجة المرجوة من العلاج يجب الانتظار لبعض الوقت.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    المعالجة الطبيعية

    يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء للمحافظة على رطوبة البشرة. إضافة إلى النوم بشكل كافي إذ يساعد الجلد على التجدد وخاصة بالنسبة لهذا الجزء الحساس منه. كما أن للرياضة دور مهم، إذ تساعد خلايا الجسم في حصولها على الكثير من الأوكسجين.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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