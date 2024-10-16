ستارمر: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تعليقات أدليا بها بشأن المدنيين في غزة وكذلك الوضع في الضفة الغربية.

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء (16 تشرين الأول/أكتوبر 2024) أن حكومته "تنظر" في فرض عقوبات ضد وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب "تصريحات بغيضة".

وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان: "نحن ننظر في هذا لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك... بالإضافة إلى تصرفات أخرى مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".

وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق المحافظ ديفيد كاميرون لشبكة "بي بي سي" قال فيه إنه كان "يحضّر" عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في تموز/يوليو والتي خسرها حزبه.

وفي آب/أغسطس، أكد سموتريتش خلال مؤتمر أن ترك سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" قد يكون "مبرراً وأخلاقياً لتحرير الرهائن الإسرائيليين" الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وأدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشدة هذه التصريحات. وفي نهاية آب/أغسطس، أدانت لندن "الأساليب" التي تستخدمها القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل 19 فلسطينيا على الأقل خلال 48 ساعة.

وانتقدت لندن مواقف لبن غفير "تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس". وأثار الوزير اليميني استنكاراً دولياً بعد ان أدى الصلاة مع قرابة ثلاثة آلاف إسرائيلي في منتصف آب/أغسطس في باحة المسجد الأقصى.

وقال ستارمر الأربعاء إن "الوضع الإنساني في غزة كارثي"، مضيفاً أنه "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتزويد الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالإمكانات للعمل بفعالية".

وأكد أن المملكة المتحدة بالتعاون مع فرنسا والجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لهذا الغرض.

ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بما يُرجح أنها "أسوأ قيود" على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام.

وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الإمدادات الغذائية لقطاع غزة تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة. وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيوداً محتملة على المساعدات العسكرية.

خ.س/أ.ح/ م.ع.ح (أ ف ب، رويترز)