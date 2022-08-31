سبقته اتهامات متبادلة.. فريق "وكالة الطاقة" يصل محطة زابوريجيا

وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس إلى محطة زابوريجيا النوويةفي جنوب أوكرانيا، في مهمّة محفوفة بالمخاطر ومرتقبة جدًا، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ونشرت وكالة "ريا نوفوستي" مقطع فيديو يُظهر موكبهم المؤلف من سيارات عليها شعار الأمم المتحدة، يصل إلى هذه المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية وقد استُهدفت بعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.

وقبيل وصول الفريق تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات، إذا اتهمت كييف، موسكو اليوم الخميس (الأول من أيلول/سبتمبر 2022) بقصف مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوريجيا النووية، بينما أكّدت موسكو أن "مخربين" أرسلتهم كييف حاولوا السيطرة على هذه المنشأة.

وكتب رئيس بلدية مدينة إنرغودار دميترو أورلوف من منفاه على تطبيق تلغرام أن "الروس يشنون قصفًا مدفعيًا على الطريق الذي يُفترض أن تسلكه بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو محطة زابوريجيا"، مؤكدًا أنه لا يمكن للوفد أن "يكمل طريقه" نحو المحطة "لأسباب أمنية".

وكان أورلوف أكد في وقت سابق على تلغرام، أنه منذ الصباح الباكر "يضرب (الروس) إنرغودار بواسطة قذائف الهاون وأسلحة رشاشة ويقصفونها بصواريخ"، مرفقًا المنشور بصور تُظهر مبانيَ متضررة وأعمدة دخان أسود. لكن سرعان ما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الإبقاء على زيارة فريقه للمحطة، رغم الضربات.

من جانبه، أكد الجيش الروسي الخميس أن القوات الأوكرانية أرسلت فريقًا من "المخرّبين" للسيطرة على المحطة النووية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نزلت مجموعتَا مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن سبعة قوارب (...) على بعد ثلاثة كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية". وأضافت الوزارة أنها اتّخذت "تدابير للقضاء على العدو مستعينةً خصوصًا بالطيران العسكري".

واتّهمت وزارة الدفاع الروسية أيضًا الجيش الأوكراني بشنّ ضربات مدفعية على "نقطة لقاء" بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مقربة من المحطة النووية.

وتقع المحطة على طول نهر دنيبرو الذي تسيطر القوات الروسية على ضفّته اليسرى في هذه المنطقة.

ولم يكن بالإمكان التحقق من صحة هذه الاتهامات والتصريحات من مصدر مستقل.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)